FC Bayern gegen PSG (Paris St.-Germain) heute im Liveticker

Am Samstag, den 21.07. testet der FC Bayern München im Rahmen des Audi Football Summit gegen PSG. In unserem Live-Ticker begleiten wir das Spiel - und auch im Vorfeld verpasst ihr nichts.

Dieser Artikel wird tagsüber regelmäßig aktualisiert. Ab 15.30 Uhr wird das Spiel zwischen dem FC Bayern und PSG live getickert.

FC Bayern gegen PSG heute im Liveticker

9 Uhr: Für die Bayern steht heute der erste Test im Sommer 2018 an. Gegner ist der französische Meister PSG.

Wo kann ich FC Bayern gegen PSG heute live sehen?

Das Spiel beginnt um 16:00 Uhr und wird live auf DAZN gezeigt. DAZN hat zahlreiche Vorbereitungs-Testspiele im Angebot. Außerdem überträgt DAZN nicht nur Spitzenfußball aus der Premier League und Primera Division sondern zeigt auch US-Sport aus der NBA, NFL und MLB.

Wer das Spiel sehen will, kann kostenlos 30 Tage lang DAZN testen. Nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro. Hier kannst du dir den kostenlosen Probemonat sichern.

Auch der Sender Sport1 bietet die Übertragung des Spiels heute an.

© getty

FC Bayern gegen PSG (Paris St.-Germain): Spielort und Audi Summer Tour

Die Bayern testen im Rahmen der Audi Summer Tour gleich gegen drei namhafte Gegner: PSG, Juve und Manchester City. Das Testspiel zwischen Bayern und PSG wird in Klagenfurt ausgetragen.

Die Bayern fliegen am 23. Juli nach Philadelphia, es ist nach 2014 und 2016 bereits die dritte USA-Reise in der Sommervorbereitung.

Gleichzeitig nehmen die Bayern am ICC teil und auch das Spiel gegen PSG gehört bereits zum International Champions Cup. Alle weiteren Infos zu diesem Wettbewerb findet ihr hier.

© getty

FC Bayern spielt gegen PSG im neuen Auswärtstrikot

Das Spiel gegen Paris St.-Germain wird die erste Partie sein, in dem der FC Bayern München in seinem neuen Auswärtstrikot spielt.

Am Donnerstag stellte der deutsche Rekordmeister das Trikot erstmals vor, die Profis trugen das Jersey anschließend auch im Training. Vor allem die Farbgebung sorgte für Kontroverse: das Jersey ist aschgrün und lila. Niko Kovac kommentierte die Farbwahl trocken: Die Farbwahl kommentierte Niko Kovac Donnerstag trocken: "Ich nenne euch jetzt mal Team Lila."

FC Bayern gegen PSG: Das sagt Niko Kovac zur Partie

Auf der Bayern-Pressekonferenz am Donnerstag äußerste sich Niko Kovac zum Test gegen die Pariser. "Jeder möchte das Spiel sicherlich gewinnen. Ich weiß aber auch, dass wir nach drei Wochen Vorbereitung noch lange nicht da sind, wo wir hinwollen", sagte der FCB-Coach.

Deswegen würden auch U19- und U23-Spieler spielen, "sodass wir wahrscheinlich noch gar nicht so viele Rückschlüsse ziehen können."

© getty

Bayerns Vorbereitung: Die Rahmendaten der Audi Summer Tour 2018

"Grundsätzlich geht es bei unserer Audi Summer Tour darum, die Marke FC Bayern international kontinuierlich weiter auszubauen", erklärte Jörg Wacker, FCB-Vorstand Internationalisierung und Strategie die Ziele des FC Bayern bei der Audi Summer Tour. "Im Mittelpunkt steht natürlich der ICC mit den Top-Spielen gegen Juventus Turin und Manchester City. Mit diesen Spielen und unserem Aufenthalt in Philadelphia und Miami wollen wir für unsere amerikanischen Fans noch stärker erlebbar werden.

21. Juli 2018: Audi Football Summit in Klagenfurt: FC Bayern - Paris Saint-Germain

23. Juli 2018: Abflug nach Philadelphia

25. Juli 2018 in Philadelphia: Juventus Turin - FC Bayern

28. Juli 2018 Audi Football Summit in Miami: FC Bayern - Manchester City

30. Juli 2018: Ankunft in München

Nach USA-Tour: FC Bayern kehrt nach Südtirol zurück

Im Anschluss an die Audi-Summer-Tour in den USA reist das Team von Niko Kovac Anfang August für ein Trainingslager an den Tegernsee. Dies berichtete die Sport Bild. Bereits bis 2006 waren die Bayern regelmäßig in Rottag-Egern.

Auch der FC Basel und Borussia Mönchengladbach fahren seit einigen Jahren nach Rottach-Egern. Die Aufenthalte der Teams überschneiden sich zeitlich jedoch nicht.

Steht der FC Bayern vor der Verpflichtung eines Toptalents?

Im Rennen vieler internationaler Topklubs soll der FC Bayern das Rennen um Alphonso Davies gemacht haben. Das berichtet The Athletic. Demnach zahlt der deutsche Rekordmeister einen Grundbetrag von 10 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen, um den 17-Jährigen von den Vancouver Whitecaps zu verpflichten.

© getty

Davies fehlte am Freitag im Training bei seinem Klub. Zwar hatte er die Erlaubnis des Klubs, die Gründe für seine Abwesenheit wurden allerdings nicht genannt. Der Flügelspieler wurde neben dem FC Bayern in den vergangenen Wochen auch mit Real Madrid, dem FC Liverpool, PSV Eindhoven, Manchester United und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.