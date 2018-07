FC Bayern München - PSG beim ICC heute live sehen: TV, Livestream, Liveticker

International Champions Cup Sa 21.07. Topspiele im Livestream: FCB - PSG und BVB - Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Der FC Bayern trifft zum Auftakt des International Champions Cup heute auf Paris Saint-Germain. Es ist für beide Mannschaften das erste Testspiel gegen einen hochklassigen Gegner in dieser Saison. SPOX gibt die wichtigsten Informationen zum Spiel und er Übertragung.

Es ist das zweite von insgesamt 27 Spielen beim ICC. In der Nacht gewann der BVB bereits gegen Manchester City.

Wann und wo spielen die Bayern gegen PSG beim ICC?

Die Bayern spielen am heutigen Samstag, 21. Juli, um 16:05 Uhr gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain. Das Spiel findet dabei in Klagenfurter Wörthersee-Stadion statt. Die anderen beiden Spiele beim ICC trägt der FC Bayern dann in den USA aus.

Wo wird das Spiel FC Bayern - PSG im TV und Livestream gezeigt?

Wie alle anderen Spiele des ICC zeigt der Streamingdienst DAZN das Spiel zwischen den Bayern und PSG live.

DAZN zeigt neben dem ICC auch die Spiele der europäischen Topligen Premier League, Primera Division, Ligue 1 und Serie A sowie einzelne Partien der Champions League und der Europa League. Das Netflix des Sports kostet 9,99 Euro monatlich, wobei der erste Monat gratis ist.

Im Fernsehen zeigt Sport1 die Begegnung ab 15:30 Uhr live.

FC Bayern München - Paris Saint-Germain im Liveticker

Alternativ könnt ihr das Spiel auch im SPOX-Liveticker verfolgen, ebenso wie alle anderen ICC-Partien mit deutscher Beteiligung.

FC Bayern München: Erste Bewährungsprobe für Niko Kovac

Für Trainer Niko Kovac wird das Spiel gegen PSG die Premiere an der Seitenlinie des FC Bayern. Dabei muss er allerdings noch auf die WM-Fahrer verzichten. So kündigte er bereits an, dass auch einige Spieler aus den Nachwuchsmannschaften Einsatzzeiten bekommen würden. Ein Sieg soll dennoch her: "Es ist ein Testspiel, aber jeder möchte natürlich gewinnen."

Zudem wolle er "viele Sachen aus dem Training sehen". Nach zwei Wochen Trainingseinheiten freue er sich zudem auf das Spiel: "Das ist eine super Abwechslung zum Training und wir spielen das Spiel sehr gerne."

FC Bayern München: Die Spiele beim International Champions Cup

Datum Anstoß (MESZ) Gegner Ort, Land Stadion 21.7. 16.05 Uhr Paris Saint-Germain Klagenfurt, Österreich Wörthersee Stadion 26.7. 1 Uhr Juventus Turin Philadelphia, USA Lincoln Financial Field 29.7. 1 Uhr Manchester City Miami, USA Hard Rock Stadium

Paris Saint-Germain: Thomas Tuchel bei PSG

Das erste Spiel als PSG-Trainer hat Thomas Tuchel bereits absolviert. Gegen den Drittligisten Chambly verlor das Team allerdings mit 2:4. Mit der Partie gegen den FC Bayern steht nun jedoch der erste Test gegen einen ebenbürtigen Gegner an.

Aufgrund der Weltmeisterschaft fehlen auch bei PSG noch zahlreiche Spieler, sodass auch Tuchel auf einige Jugendspieler zurückgreifen muss. Aber auch Neuzugang Gianluigi Buffon wird voraussichtlich in der Startelf stehen.

PSG: Die Spiele von Paris Saint-Germain beim ICC