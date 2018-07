FC-Bayern-News und -Gerüchte: Konkurrenz von Tottenham beim Pavard-Poker?

Club Friendlies Do 19.07. Livestream: Liverpool testet gegen Blackburn und BVB CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Club Friendlies Besiktas -

Reading Copa Sudamericana Lanus -

Junior J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Hiroshima -

Urawa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies FC Groningen -

Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar

Im Werben um Stuttgarts Benjamin Pavard erhält der FC Bayern anscheinend neue Konkurrenz aus England. Karl-Heinz Rummenigge stellt Weltmeister Corentin Tolisso einen "gebührenden Empfang" nach der Rückkehr aus seinem Urlaub in Aussicht.

Hier findet ihr alle News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister.

FC Bayern buhlt angeblich um Toptalent Davies aus der MLS

Einem Bericht der spanischen Sporttageszeitung Marca zufolge soll der FC Bayern ein Auge auf Alphonso Davies geworfen haben. Neben dem deutschen Rekordmeister soll der 17-Jährige in Diensten der Vancouver Whitecaps auch das Interesse von Real Madrid, Manchester United, dem FC Liverpool und PSV EIndhoven geweckt haben.

Davies soll zu den größten Talenten der nordamerikanischen MLS gehören, debütierte mit 15 Jahren bei den Profis und kam mit 16 zu seinem ersten Länderspiel für Kanada. Mittlerweile kommt der Linksaußen auf 68 Einsätze in der MLS, sowie sieben Toren und zehn Vorlagen.

FCB: Konkurrenz von Tottenham beim Pavard-Poker?

Laut einem Bericht des Mirror bekommt der FC Bayern durch Tottenham Hotspur einen prominenten Kontrahenten im Transferpoker um Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart.

Im Falle eines Abgangs von Toby Alderweireld gilt der Weltmeister dem Bericht zufolge als Wunschkandidat von Spurs-Trainer Mauricio Poccettino, der vor allem die Vielseitigkeit des Abwehrspielers zu schätzen wisse.

Wie der kicker zuvor bereits berichtet hatte, soll Pavard jedoch mit dem FC Bayern bereits eine Einigung über einen Transfer im Sommer 2019 erzielt haben. VfB-Sportvorstand Michael Reschke hatte einem Verkauf in diesem Sommer eine Absage erteilt.

Pavards Leistungsdaten für den VfB Stuttgart in der Saison 2017/18

Wettbewerb Spiele Minuten Bundesliga 34 3.060 2. Liga 21 1.699 DFB-Pokal 2 210

FCB: Rummenigge will Tolisso "gebührenden Empfang bereiten"

Karl-Heinz Rummenigge hat auf der Webseite des FC Bayern Corentin Tolisso seine Glückwünsche nach dem gewonnen WM-Finale übermittelt.

"Ich möchte unserem Spieler Corentin Tolisso in Namen des gesamten FC Bayern München ganz, ganz herzlich zum Gewinn des WM-Titels 2018 gratulieren", schreib Rummenigge am Montagmittag. In Rummenigges Augen habe Tolisso "über das gesamte Turnier einen maßgeblichen Teil" zum zweiten französischen Weltmeistertitel beigetragen.

Nach der Rückkehr aus seinem verlängerten Urlaub werde der FC Bayern seinem Spieler laut Rummenigge einen "gebührenden Empfang in München bereiten".

Tolissos Leistungsdaten bei der WM 2018

Runde Gegner Einsatzzeit in Minuten Gruppenphase Australien 78 Achtelfinale Argentinien 15 Viertelfinale Uruguay 80 Halbfinale Belgien 4 Finale Kroatien 17

In fünf Spielen sammelte Tolisso insgesamt 194 Minuten Einsatzzeit bei der WM und stand unter anderem im Viertelfinale gegen Uruguay in der Startelf. Im Endspiel gegen Kroatien betrat der Münchner in der 73. Minute für Blaise Matuidi das Spielfeld.

FC Bayern: Mannschaftstraining pausiert - Alaba trainiert individuell

David Alaba hat am Montag als einziger Profi des FC Bayern eine Traininsgseinheit absolviert. Während Trainer Niko Kovac den Spielern nach zwei Wochen Vorbereitung zwei freie Tage eingestand, setzte der Österreicher nach hartnäckigen Muskelproblemen in der Endpahse der Vorsaison sein Aufbauprogramm fort.

Bis zum Testspiel gegen Paris Saint-Germain am 21. Juli will sich Alaba wieder einsatzbereit melden.