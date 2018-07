FC Bayern, News und Gerüchte: FCB an Stuttgarts Pavard interessiert - Klausel?

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Schweden -

Einem Medienbericht zufolge ist der FC Bayern München an Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart interessiert. Außerdem kritisiert Lothar Matthäus Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. Hier gibt es die aktuellsten News und Gerüchte rund um den FCB.

Bayern-Gerücht: FCB an Pavard interessiert

Benjamin Pavard stand in drei der vier WM-Spiele Frankreichs über 90 Minuten als Rechtsverteidiger auf dem Platz und hat sich offenbar in den Fokus einiger Top-Klubs Europas gespielt.

Wie die L'Equipe berichtet, soll nun auch der FC Bayern an den Diensten des 22-Jährigen interessiert sein. Dem Bericht zufolge sind aber auch der BVB und RB Leipzig auf Stuttgarts Abwehrspieler aufmerksam geworden.

Pavards Vertrag läuft zwar bis 2021, allerdings hat Pavard dem Vernehmen nach in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel verankert. Das berichten die Süddeutsche Zeitung und die Bild. Demnach greift diese Klausel in einem Jahr und liegt bei über 30 Millionen Euro.

© getty

FC Bayern München: Feststehende Transfers und Wechsel

Spieler Ehemaliger Verein Ablöse Leon Goretzka FC Schalke 04 ablösefrei Serge Gnabry TSG Hoffenheim Leih-Ende Renato Sanches Swansea Leih-Ende Lars Lukas Mai FC Bayern (Jugend) - Ron-Robert Hoffmann FC Bayern (Jugend) - Meritan Shabani FC Bayern (Jugend) Franck Evina FC Bayern (Reserve) -

Bayern-Legende Matthäus schießt gegen Lewandowski

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es immer wieder Gerüchte rund um Robert Lewandowski, doch die Bayern-Verantwortlichen wollen ihren Stürmer nicht gehen lassen.

Lothar Matthäus, der insgesamt über 300 Bundesligaspiele für die Bayern bestritt, legt Lewandowski nahe, die Wechselgedanken ad acta zu legen. "Er sollte seine Wechselwunsch-Pläne in die unterste Schublade stecken und diese so fest wie nur möglich zumachen. Es ist jetzt wieder an der Zeit, mit Leistung zurückzuzahlen, was er vom Klub und den Fans bekommt", schreibt Matthäus in seiner Kolumne für skysport.de.

Matthäus weiter: "Robert war für mich der beste Stürmer der Welt. Das muss er jetzt wieder zeigen und unter Beweis stellen."

© getty

Robert Lewandowskis Statistiken beim FC Bayern

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Bundesliga 126 106 21 Champions League 44 28 9 DFB-Pokal 21 16 4 DFL-Supercup 4 1 1

Bayerns neuer Coach Kovac vorgestellt

Am Montag wurde Niko Kovac bei den Bayern offiziell vorgestellt. Dabei hat sich der 46-Jährige auch zu Serge Gnabry geäußert.

Gnabry hat in den letzten zwei Jahren gezeigt, dass er Fähigkeiten hat, die der FC Bayern sucht und die hoffentlich auch die deutsche Nationalmannschaft bald wieder in Anspruch nehmen wird", sagte Kovac und fügte an: "Man braucht heutzutage solche Spieler, die schnell und dribbelstark sind."

Die komplette Antritts-PK gibt es hier zum Nachlesen.