FC Bayern München: Robert Lewandowski will bis 35 auf höchstem Niveau spielen

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN

Robert Lewandowski möchte noch mindestens fünf Jahre auf höchstem Niveau in Europa spielen. Das bestätigte der Pole in einem Interview mit dem Guardian.

"Ich habe den Plan, mindestens bis 35 auf Topniveau zu spielen", sagte der 29-Jährige. Damit schloss er auch eine weitere WM-Teilnahme mit Polen im Jahr 2022 in Katar nicht aus.

An ein möglicherweise bald bevorstehendes Karriereende denke er noch nicht. Stattdessen sei er noch nicht einmal auf dem Zenit: "Ich habe das Gefühl, dass die beste Phase meiner Karriere als Stürmer erst beginnt. Ich bin reif und habe viel Erfahrung. Wenn ich gesund bleibe, werde ich so lange wie möglich in Europa spielen."

Lewandowskis Vertrag beim FC Bayern München ist noch bis 2021 datiert. Angeblich versucht der Angreifer jedoch über seinen Berater Pini Zahavi, einen Abgang vom deutschen Rekordmeister zu forcieren. Die Vereinsführung soll über Lewandowskis Wechselwunsch informiert sein. Zu den Gerüchten äußerte sich der polnische WM-Kapitän im Guardian nicht.