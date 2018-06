FC Bayern - News und Gerüchte: Robert Lewandowski macht "gerne Drecksarbeit"

NBA Do 07.06. Warriors vs. Cavs: Holt sich GSW auch Spiel 3? Friendlies Italien -

Robert Lewandowski spricht über die Unterschiede zwischen dem FC Bayern München und der polnischen Nationalmannschaft. Lucas Digne vom FC Barcelona könnte an die Isar wechseln und Uli Hoeneß scheint genervt. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FCB.

Robert Lewandowski spricht über die WM

Beim FC Bayern München wird Robert Lewandowski immer wieder Egoismus vorgeworfen. Dabei stellt er seinen eigenen Erfolg gerne in den Hintergrund, um seinem Team zu helfen, wie er jetzt dem kicker erklärte.

"Es geht um den Erfolg der Mannschaft. Was bringt es mir, wenn ich ein Tor mehr schieße, wir aber schon nach der Gruppenphase nach Hause fahren müssen?", sagte Lewandowski mit Blick auf die polnische Nationalmannschaft und die anstehende Weltmeisterschaft.

Allerdings sei das Spiel in der Nationalelf nicht mit dem beim FC Bayern zu vergleichen. "In der Nationalmannschaft weiß ich, dass sich die Gegner auf mich konzentrieren", so der Stürmer: "Ich kann in Länderspielen aber auch Platz für meine Mitspieler schaffen und diese Drecksarbeit machen." Diese habe er immer "gerne gemacht", um "da mannschaftsdienlich" zu sein.

© getty

Robert Lewandowski Statistiken bei Polen

Wettbewerb Spiele Tore Torvorlagen Freundschaftsspiele 47 16 5 WM-Qualifikation 28 21 7 EM-Qualifikation 10 13 5 Europameisterschaft 8 2 0

FC-Bayern-News: Lucas Digne vom FC Barcelona im Anmarsch?

Juan Bernat wird die Münchner voraussichtlich verlassen. Also guckt man sich beim FC Bayern nach einer Alternative um und ist offenbar beim FC Barcelona fündig geworden.

Lucas Digne heißt der Mann, den der deutsche Rekordmeister laut kicker beobachtet. Der Linksverteidiger kam zuletzt bei Barca wenig zum Zug und wäre daher einem Wechsel nicht abgeneigt. Zur ausführlichen News geht es hier lang.

© getty

FC Bayern: Uli Hoeneß vermeidet Lewy-Statement

Bleibt Lewandowski oder geht er doch? Noch immer ist die Zukunft des Polen ungeklärt, wobei die Bayern-Bosse mehrfach klargestellt haben, dass sie den Torschützenkönig der abgelaufenen Bundesliga-Saison nicht abgeben wollen.

Mittlerweile ist Präsident Uli Hoeneß von den Fragen nach Lewandowski aber offenbar genervt und veräußerte im AZ-Interview nur noch: "Dazu gibt es nichts zu sagen."

Weitere Aussagen von Hoeneß, in denen es unter anderem um Niko Kovac und Joachim Löw geht, gibt es hier.