FC Bayern-News und Gerüchte: FCB streitet mit HSV um Ablöse für Jann-Fiete Arp

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Der FC Bayern und der HSV feilschen weiter um die Ablösesumme von Jann-Fiete Arp. Mats Hummels fehlt dem DFB-Team wohl gegen Schweden. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Bayern München.



FC Bayern feilscht mit HSV um Arp-Ablöse

Der FC Bayern hat sein Angebot für Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV aufgestockt. Wie die Bild berichtet, erhöhte der Rekordmeister sein Angebot für das 18-jährige Talent von zwei Millionen auf 2,5 Millionen Euro, was dem HSV offenbar zu wenig ist.

Vor wenigen Monaten war noch über eine Ablöse von acht Millionen Euro spekuliert worden. Der derzeitige Vertrag von Arp läuft im Sommer 2019 aus.

Leistungsdaten von Jann-Fiete Arp in der Saison 2017/18

Wettbewerb Spiele Minuten Tore Assists Bundesliga 18 845 2 - A-Junioren Bundesliga 5 435 7 1

Bayern-Verteidiger Mats Hummels fällt wohl gegen Schweden aus

Die deutsche Nationalmannschaft muss im Spiel gegen Schweden wohl auf Mats Hummels verzichten. "Mats Hummels wird sehr wahrscheinlich nicht spielen können", sagte Joachim Löw am Tag vor dem Spiel.

Wegen Problemen am Halswirbel brach Hummels bereits am Donnerstag das Training früher ab. "Habe immer noch etwas Hoffnung. Bei so einem wichtigen Spiel will man nicht zuschauen", schrieb er bei Twitter.

Die Bayern-Termine in der Sommervorbereitung