FC Bayern News und Gerüchte: Werner-Berater spricht - kommt Jann-Fiete Arp?

Rund um Timo Werner und den FC Bayern halten sich Transfer-Gerüchte - jetzt äußerte sich auch Werners Berater zu den Berichten. Indes könnte die kolportierte Verpflichtung von Jann-Fiete Arp unmittelbar vor dem Abschluss stehen, während Marc-Andre ter Stegen auf einen Wechsel von Thiago zum FC Barcelona hofft. Hier gibt's alles News und Gerüchte rund um den FCB.

FCB: Timo Werner Gerüchte - Berater äußert sich

Der FC Bayern wird immer wieder mit Timo Werner von RB Leipzig in Verbindung gebracht - wie Berater Karlheinz Förster laut der Sport Bild bestätigte, ist das nicht zum ersten Mal der Fall: "Es gab 2014, als Michael Reschke beim FC Bayern anfing, bezüglich Timo losen Kontakt nach München. Damals hätte es aber nicht gepasst, der Schritt wäre für Timo noch nicht der richtige gewesen."

Das ist jetzt möglicherweise anders - Förster aber äußerte sich auch zu den Gerüchten rund um einen Wechsel nach München in der näheren Zukunft: "Jetzt wollen wir erst einmal die WM abwarten."

Das passt zu Werners eigener Aussage, der 22-Jährige hatte jüngst klargestellt: "Wenn überhaupt, wird das erst nach dem Turnier ein Thema."

© getty

Bayern: Jann-Fiete Arp Verpflichtung kurz vor Abschluss?

Schnappt sich der FC Bayern HSV-Talent Jann-Fiete Arp? Zumindest wenn es nach der Bild geht, deutet vieles darauf hin: Der 18-Jährige soll sich mit den Münchnern bereits einig sein, lediglich die Frage nach dem Zeitpunkt des Wechsels sei noch offen.

Der Stürmer ist noch bis Sommer 2019 an Hamburg gebunden, könnte die Hanseaten nach der kommenden Saison also ablösefrei verlassen. Das setzt den HSV zusätzlich unter Druck - Berichten zufolge ist eine Ablöse in Höhe von zwei bis 2,5 Millionen Euro im Gespräch.

Jann-Fiete Arps Statistiken 2017/18:

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Einsatzzeit 1. Bundesliga 18 2 0 845 A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost 5 7 1 435

FCB: ter Stegen hofft auf Thiago-Verpflichtung

Rund um FCB-Mittelfeldmann Thiago halten sich Transfer-Gerüchte - auch die Sport Bild gibt diesen Gerüchten Nahrung: Demnach soll der Spanier in München unzufrieden sein und träumt davon, zum FC Barcelona zurück zu kehren.

Da würde er auf offene Arme stoßen, wie Barca-Torwart Marc-Andre ter Stegen betonte: "Ich hätte Thiago gerne bei Barca. Sein Spielstil passt zu uns. Er ist aus unserer Sicht eine interessante Personalie."

Für ter Stegen ist er mehr als ein Iniesta-Ersatz: "Dafür ist er als Spielertyp schon sehr individuell und speziell. Sicherlich ist er ein Spieler, der uns andere Möglichkeiten eröffnen könnte. Wenn die Nachricht irgendwann kommen sollte, dass dieser Transfer klappt, wäre es toll für ihn und für uns."