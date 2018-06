FC-Bayern-News: Timo Werner ein möglicher Lewandowski-Nachfolger?

NBA Mo 04.06. Warriors vs. Cavs: Schlägt Cleveland in Game 2 zurück? Friendlies England -

Robert Lewandowski könnte den FC Bayern München vor Beginn der neuen Saison verlassen. Als möglichen Nachfolger bringt die Bild Leipzigs Timo Werner ins Gespräch. Derweil hat Kwasi Wriedt sein Nationalmannschaftsdebüt für Ghana gegeben.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FCB.

Gerücht: Bayern München denkt über RB Leipzigs Timo Werner nach

Aussagen von Robert Lewandowskis Berater Pini Zahavi in der Sport Bild schürten zuletzt Wechselspekulationen um den Polen. Im Falle eines Abgangs müssten die Münchner wohl hochwertigen Ersatz suchen. Laut der Bild käme dann Timo Werner als Nachfolger in Frage. Er steht jedoch noch bis 2020 bei RB Leipzig unter Vertrag - und wäre entsprechend teuer. Es wird über eine Ablösesumme zwischen 100 und 120 Millionen Euro spekuliert.

© getty

Timo Werners Leistungsdaten in der Saison 2017/18

Wettbewerb Spiele Tore Assists Bundesliga 32 13 8 Champions League 6 3 0 Europa League 5 4 2 DFB-Pokal 2 1 0 Gesamt 45 21 10

Bayern-News: Kwasi Wriedt gibt Nationalmannschaftsdebüt

Kwasi Wriedt hat sein Debüt für die Nationalmannschaft Ghanas gegeben. Im Länderspiel gegen Japan 2:0 wurde der 23-Jährige kurz vor Schluss eingewechselt. Seine Reaktion gibt es hier.

Lothar Matthäus über den FC Bayern

Ex-Bayern-Profi Lothar Matthäus hat sich in der Sport Bild ausführlich zu seinem Ex-Klub FC Bayern geäußert. Unter anderem sagt er, dass der Rekordmeister nach zuletzt sechs nationalen Meistertiteln in Folge auch in den nächsten Jahren unschlagbar sein wird. International sehe das aber anders aus. Alle Stimmen gibt es hier.