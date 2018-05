Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen - Verantwortliche informiert

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Primera División LaLiga Promises: Spiel um Platz 3 & Finale Friendlies Brasilien -

Kroatien Serie B Cittadella -

Bari Serie B Venedig -

Perugia Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien

Robert Lewandowski hat über seinen Berater Pini Zahavi öffentlich mitteilen lassen, dass er den FC Bayern München in diesem Sommer verlassen möchte. "Robert fühlt, dass er eine Veränderung und eine neue Herausforderung in seiner Karriere braucht", sagte Zahavi der Sport Bild.

Damit bekräftigte der erst kürzlich engagierte Spielerberater die zuletzt kursierenden Gerüchte. Zahavi erklärte zudem: "Die Verantwortlichen des FC Bayern wissen darüber Bescheid."

Von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß erwarte er Verständnis für die Situation Lewandowskis. "Jeder in der Klubführung des FC Bayern hat selbst eine große Karriere vorzuweisen. Sie sollten seine Situation verstehen", sagte Zahavi.

Rummenigge schloss in den letzten Monaten wiederholt aus, Lewandowski ziehen zu lassen. Der Pole hat einen gültigen Vertrag bis Sommer 2021.

Zahavi will Bayern Lewandowski-Ersatz anbieten

Auch deshalb will Zahavi offenbar eine kreative Lösung vorantreiben. Der abnehmende Verein soll neben einer massiven Ablösesumme auch einen Stürmer zum Tausch anbieten. Das wäre beim FC Chelsea Alvaro Morata (25) und bei Paris Saint-Germain Edinson Cavani (31).

Während Real Madrid kein Interesse an Lewandowski mehr haben soll, könnte Manchester United zwar eine Ablöse bezahlen, aber wohl keinen relevanten Spieler anbieten. Zahavi ist sich so oder so sicher: "Roberts Beweggründe sind nicht Geld oder ein bestimmter Klub, denn fast alle Topklubs hätten gerne den besten Stürmer der Welt in ihren Reihen."

Die Leistungsdaten von Robert Lewandowski beim FC Bayern