FC Bayern München offenbar an Nabil Fekir von Olympique Lyon interessiert

Der FC Bayern München soll einem Medienbericht aus Frankreich zufolge in das Rennen um Lyon-Star Nabil Fekir eingestiegen sein.

Laut L'Equipe habe der deutsche Rekordmeister bereits sein Interesse am 24-Jährigen bei Olympique hinterlegt. Die Klubbosse Lyons wollen demnach aber zunächst die Weltmeisterschaft abwarten, bei der Fekir für Frankreich auflaufen wird, ehe es eine Entscheidung über seine Zukunft geben wird.

Fekir besitzt noch einen Vertrag bis 2020 und wurde zuletzt vor allem mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Die Reds sollen bereit sein, bis zu 70 Millionen Euro für den Franzosen zu zahlen. Auch Atletico Madrid gehört laut L'Equipe zu den Interessenten.

Der offensive Mittelfeldspieler war in der abgelaufenen Saison in 40 Pflichtspielen für Lyon an 31 Toren beteiligt (23 Tore und acht Assists).