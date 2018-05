Karl-Heinz Rummenigge spricht Machtwort - Lewandowski bleibt in München

Ziraat Türkiye Kupası Do 10.05. Türkçe oder Deutsch: Das Pokalfinale in deiner Sprache Cup Live Dynamo Kiew -

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat in der Causa Lewandowski ein Machtwort gesprochen und verkündet, dass der Pole auch nächste Saison in München spielen wird.

"Es braucht sich keiner Gedanken zu machen. Er wird auch in der nächsten Saison bei Bayern München spielen", sagte Rummenigge am Rande des Empfangs des deutschen Rekordmeisters in der bayerischen Staatskanzlei. "Wir wissen, was wir an Robert Lewandowski haben, ich bin sehr glücklich, dass wir noch einen so langfristigen Vertrag haben."

Darüber hinaus wies der 62-Jährige Gerüchte um mögliche Irritationen zwischen dem Starstürmer und dem FC Bayern zurück: "Es muss sich keiner Sorgen um Robert Lewandowski und das Verhältnis zum FC Bayern machen, wir haben ein sehr gutes."

Lewandowski war nach seinen lustlos wirkenden Auftritten in der Champions League gegen Real Madrid zunehmend in Kritik geraten und hatte durch seinen verweigerten Handschlag für Trainer Heynckes im Köln-Spiel zusätzlich für Unruhe gesorgt.

Leistungsdaten von Robert Lewandowski 2017/18