FC Bayern München in der Saisonvorbereitung unter Niko Kovac: Termine und Testspiele

NBA Sa 26.05. Cavs vs. Celtics: Macht Boston in Spiel 6 alles klar? Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd League One Rotherham -

Shrewsbury Ligue 1 Toulouse -

AC Ajaccio League Two Coventry -

Exeter Friendlies Portugal -

Tunesien Friendlies Argentinien -

Haiti Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Friendlies Brasilien -

Kroatien Serie B Bari -

Cittadella Serie B Venedig -

Perugia Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana

Der FC Bayern München startet am 2. Juli 2018 in die Saisonvorbereitung für die Spielzeit 2018/19. Welche Testspiele beim Deutschen Meister auf der Agenda stehen und wann Bastian Schweinsteiger sein Abschiedsspiel bekommt, erfahrt Ihr hier.

Trainingsstart ist am 2. Juli um 16 Uhr an der Säbener Straße. Es wird das erste Training unter Neu-Coach Niko Kovac sein. Aufgrund der WM-Endrunde in Russland, die erst am 15. Juli mit dem Finale endet, wird Kovac jedoch nicht mit seinem vollständigen Kader trainieren können.

Elf Akteure der Münchner stehen im vorläufigen bzw. endgültigen WM-Aufgebot ihrer Nation. Je nach Turnierverlauf könnten die Spieler früher oder später zum Training der Bayern stoßen, in der Regel gewährt man den WM-Fahrern jedoch einen längeren Sonderurlaub. Die Gruppenphase der WM in Russland endet am 28. Juni.

FC Bayern München: Diese Spieler sind für die WM abgestellt

Spieler Nationalmannschaft Manuel Neuer Deutschland Mats Hummels Deutschland Jerome Boateng Deutschland Niklas Süle Deutschland Joshua Kimmich Deutschland Sebastian Rudy Deutschland Thomas Müller Deutschland Corentin Tolisso Frankreich James Rodriguez Kolumbien Thiago Spanien Robert Lewandowski Polen

21. Juli: FC Bayern testet in Klagenfurt gegen PSG

Am 21. Juli um 15.30 Uhr steht das erste Testspiel der neuen Saison für die Bayern an. Im österreichischen Klagenfurt spielen die Münchner gegen Paris Saint-Germain, dem neuen Verein von Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel, der auch beim FC Bayern im Gespräch war.

Aufgrund der gleichzeitig in Österreich stattfindenden ÖFB-Cup-Spiele gab es Überlegungen, die Austragung des Testspiels im Rahmen des International Champions Cups zu verbieten. Der österreichische Verband erteilte schließlich eine Ausnahmegenehmigung.

23. bis 30. Juli: FC Bayern trifft in den USA auf Juventus und ManCity

Zum dritten Mal reist der deutsche Rekordmeister im Rahmen der Audi Summer Tour gen Westen in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort wird der FCB zwei Spiele beim ICC absolvieren.

© getty

Am 26. Juli (1 Uhr) trifft die Kovac-Truppe im Lincoln Financial Field in Philadelphia auf Juventus Turin. Drei Tage später, am 29. Juli um 1 Uhr, kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Pep Guardiola und Manchester City. Das Spiel gegen die Citizens findet im Hard Rock Stadium in Miami statt.

"Seit der Eröffnung unseres Büros in New York im Jahr 2014 haben wir eine tolle Entwicklung in den USA. Wir haben dort inzwischen 27 Mio. FC Bayern-Sympathisanten und mehr als 135 organisierte Fanclubs. Mit der Audi Summer Tour wollen wir unseren Fans in den USA die Chance geben, unsere Mannschaft live in ihrem Heimatland zu erleben", wird Jörg Wacker, der Vorstand für Internationalisierung und Strategie, auf der Klub-Website zitiert.

Supercup 2018: Niko Kovac trifft auf Ex-Klub EIntracht Frankfurt

Durch den Pokalsieg der SGE gegen die Münchner kommt es zum frühestmöglichen Wiedersehen von Kovac mit seinem Ex-Klub aus Frankfurt.

© getty

Einen genauen Termin für den Supercup 2018, bei dem der Deutsche Meister auf den Pokalsieger trifft, hat die DFL noch nicht bekanntgegeben. In der Regel findet das erste nationale Finale der Saison jedoch eine Woche vor der ersten Runde im DFB-Pokal statt, die zwischen dem 17. und 20. August ausgetragen wird.

17. bis 20. August: FC Bayern in 1. Runde des DFB-Pokals gefordert

Wann und gegen wen die Bayern in der ersten Runde des Pokals spielen müssen, steht noch nicht fest. Die Auslosung beginnt am 8. Juni um 22.15 Uhr.

Erst zwei Mal schied der FCB in der ersten Runde des DFB-Pokals aus: 1990/91 gegen die TSG Weinheim (0:1) und 1993/94 gegen den TSV Vestenberggreuth.

24. bis 26. August: 1. Bundesliga-Spieltag

Der FC Bayern bestreitet als Deutscher Meister in der Regel das Eröffnungsspiel am 24. August.

Auch diese Partie wird die DFL erst noch festlegen.

28. August: Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger gegen Chicago Fire

Sicher ist hingegen bereits, dass die Bayern am 28. August um 20.30 Uhr ein Abschiedsspiel zu Ehren Bastian Schweinsteigers gegen dessen aktuelles Team Chicago Fire veranstalten werden.

Die Partie findet in der Allianz Arena statt. "Bastian Schweinsteiger hat beim FC Bayern München eine außergewöhnliche Karriere hingelegt und damit eine äußerst erfolgreiche Ära des FC Bayern mitgeprägt. Dazu war er durch seine herausragende Persönlichkeit ein wichtiger Bestandteil der Bayern-Familie und wird es immer bleiben. Es stand für uns außer Frage, einem so verdienten Spieler mit einem Abschiedsspiel vom FC Bayern München 'Danke' zu sagen", begründete Karl-Heinz Rummenigge die Ansetzung.