FC Bayern, News und Gerüchte - Kenedy vom FC Chelsea als Ersatz für Juan Bernat?

CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F Championship Derby County -

Fulham Ligue 1 Guingamp -

Marseille J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Kashiwa -

Kawasaki League One Scunthorpe -

Rotherham Serie B Parma -

Bari League Two Lincoln -

Exeter Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Benevento -

CFC Genua Championship Middlesbrough -

Aston Villa Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

FC Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas League Two Coventry -

Notts County Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premier League Spartak Moskau -

Dinamo Moskau Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand 2. Bundesliga Abstiegs-Konferenz: 2. Bundesliga (Highlights) League One Shrewsbury -

Charlton Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

FC Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Championship Fulham -

Derby County Championship Aston Villa -

Middlesbrough League One Rotherham -

Scunthorpe League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia League Two Notts County -

Coventry Primera División Celta Vigo -

Levante Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona Primera División Leganes -

Real Betis Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo -

Benevento Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A CFC Genua -

FC Turin Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK

Kenedy vom FC Chelsea steht offenbar auf der Liste des FC Bayern. Gehen könnte allerdings Verteidiger Juan Bernat. Ottmar Hitzfeld übt Kritik an Robert Lewandowski und lobt Jupp Heynckes. Hier gibt es alle Neuigkeiten und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

Chelseas Kenedy auf der Liste des FC Bayern?

Der kicker bringt Kenedy und den FC Bayern München in Verbindung. Der 22-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2020 bei den Blues, war aber zuletzt an Newcastle United ausgeliehen. Dort konnte er in der Rückrunde viele Einsätze verbuchen und sich weiterentwickeln, nachdem er 2015 nach Europa kam.

Kenedy kann auf der linken Seite flexibel eingesetzt werden, er ist als offensiver Flügelspieler ebenso eingespielt wie als Außenverteidiger. Bei den Bayern würde er wohl als Backup für David Alaba, Kingsley Coman oder Franck Ribery agieren können. Klar ist allerdings, dass ihm Erfahrung auf höchstem Niveau fehlt.

In der laufenden Saison musste Routinier Rafinha oftmals auf der linken Seite aushelfen. Der Brasilianer hat seinen Vertrag bislang nicht verlängert, Kenedy könnte somit eine wichtige Rolle in der zweiten Reihe beim FC Bayern spielen. Bereits im April hatte Sky Sports ein Interesse des FC Bayern am zweifachen Nationalspieler vermeldet.

Kenedy: Die Leistungsdaten in dieser Saison

Wettbewerb Spiele Tore Premier League 13 2 League Cup 3 1 FA Cup 2 -

Juan Bernat wohl vor Abschied vom FC Bayern

Passend zu den Gerüchten rund um Kenedy berichtet der kicker zudem von einem bevorstehenden Abschied von Juan Bernat. Der 25-jährige Linksverteidiger kam in der laufenden Saison nur in zwölf Spielen zum Einsatz und plagte sich immer wieder mit verschiedenen Verletzungen herum.

Ein Neustart ist für den Spanier wohl das erklärte Ziel. Er wurde zuletzt mit Galatasaray und Atletico Madrid in Verbindung gebracht, zumal Bernats Vertrag im Sommer 2019 ausläuft und eine Verlängerung derzeit mehr als unwahrscheinlich scheint. Pep Guardiola hatte seinen Landsmann 2014 zum FC Bayern geholt.

Bernat ist - wie Kenedy - auf der linken Seite flexibel einsetzbar. Somit würde der FC Bayern mit dem Brasilianer einen ähnlichen Backup erhalten, der zudem drei Jahre jünger ist.

Hitzfeld "erschrocken" von Robert Lewandowski

Ottmar Hitzfeld hat klare Kritik am verweigerten Handschlag von Robert Lewandowski mit Trainer Jupp Heynckes geübt. Der ehemalige Trainer des FC Bayern München ist "erschrocken" ob des Verhaltens des Polen, sagte er bei Sport1. Hier geht's zur ausführlichen News.