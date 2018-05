FC Bayern München - News und Gerüchte: James: "Ich hoffe, dass ich hierbleiben kann"

Ziraat Türkiye Kupası Do 10.05. Türkçe oder Deutsch: Das Pokalfinale in deiner Sprache 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Cup Akhisarspor -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Cup Akhisarspor -

Fenerbahce League One Charlton -

Shrewsbury Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F Championship Derby County -

Fulham Ligue 1 Guingamp -

Marseille J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe League One Scunthorpe -

Rotherham League Two Lincoln -

Exeter: U Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Benevento -

CFC Genua Championship Middlesbrough -

Aston Villa Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Championship Fulham -

Derby County Championship Aston Villa -

Middlesbrough League One Rotherham -

Scunthorpe Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Ligue 1 Caen -

PSG J1 League Kobe -

Sapporo First Division A Brügge -

Gent

James Rodriguez sieht seine Zukunft auch weiterhin beim FC Bayern und hat einen klaren Appell an die Münchner. Indes warnt TV-Experte und Ex-Bayern-Spieler Dietmar Hamann davor, Robert Lewandowski zu halten. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

James Rodriguez: "Hoffe, dass ich hierbleiben kann"

James Rodriguez spielt eine sehr gute erste Saison beim FC Bayern und steigerte sich seit seinem Wechsel nach München kontinuierlich. Der Kolumbianer ist zwar von Real Madrid lediglich ausgeliehen - allerdings haben die Münchner via einseitiger Kaufoption alle Zügel selbst in der Hand.

Dennoch hatte es zuletzt Gerüchte über eine mögliche Rückkehr nach Madrid im Sommer gegeben, denen schob James jetzt einen Riegel vor. "Es geht mir sehr gut. Ich hoffe, dass ich hierbleiben kann, denn ich fühle mich sehr wohl", zitiert die tz den Offensivmann, der weiter gestand: "Anfangs hatte ich es zwar nicht gedacht, aber die Liga in Deutschland ist gut. Die Stadien sind immer voll."

© getty

James Rodriguez: Statistiken beim FC Bayern im Überblick

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gelbe Karten Spielminuten Bundesliga 22 7 11 2 1.533 Champions League 12 1 2 1 778 DFB-Pokal 3 0 1 0 152 Insgesamt 37 8 14 3 2.463

Didi Hamann warnt vor Lewandowski-Verbleib

Der Ton rund um Robert Lewandowski wird zunehmend rauer. Die Unzufriedenheit des Stürmers nach seiner Auswechslung im Spiel gegen den 1. FC Köln hatte ihm bereits einen öffentlichen Rüffel von Trainer Jupp Heynckes eingebracht, auch die Bayern-Größen Sepp Maier und Paul Breitner hatten Lewandowski anschließend kritisiert.

Jetzt legte ein weiterer ehemaliger Bayern-Spieler nach - im Gespräch mit der AZ setzte Didi Hamann sogar noch einen drauf: "Er leistet sich so einen Abgang in Köln und verweigert Jupp Heynckes den Handschlag. Dazu kommt die Leistung gegen Real Madrid: Er war in beiden Partien der einzige Spieler, der abgefallen ist. Die Bayern haben sich super verkauft. Mats Hummels hat sich im Training einmal über Lewandowski beschwert, zuletzt gab es Berichte über fehlenden Einsatz."

Zusätzlich problematisch sei "der Vorgang vergangenes Jahr, als er der Mannschaft vorgeworfen hat, dass sie ihn nicht genügend unterstützt hat. Lewandowski hat den Anspruch, eine Sonderstellung einzunehmen. Das kann er machen - aber dann muss er auch immer da sein, wenn die Mannschaft ihn braucht."

Vor allem mit Blick auf den Trainerwechsel im Sommer warnte Hamann abschließend: "Das Ganze hat riesiges Konfliktpotenzial. Wenn er schon bei Heynckes nicht runterkommt, in einem eigentlich unbedeutenden Spiel am vorletzten Spieltag - wer weiß, was dann nächste Saison passiert. Es gibt Franck Ribery, der einen neuen Vertrag unterschrieben hat und Arjen Robben, dem ein Angebot vorliegt. Wenn beide bleiben und öfter mal auf der Bank sitzen, kann es schwierig werden für Kovac."

Robert Lewandowskis Statistiken für den FC Bayern

Spiele Tore Assists Gelbe Karten Spielminuten 193 150 34 15 15.837

Thomas Müller: "Pokalfinale motiviert uns absolut"

Nach dem Aus im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid wartet in der laufenden Saison lediglich noch ein Highlight auf den FC Bayern: Die Münchner treffen im Finale des DFB-Pokals auf Eintracht Frankfurt. Von einem Motivationsproblem will Thomas Müller daher nichts wissen, wie er gegenüber der tz klar stellte: "Das Pokalfinale motiviert uns absolut."

Weiter führte er aus: "Natürlich wissen wir, dass wir nach Höherem streben und das auch möglich war. Sicherlich ist das Pokalfinale nicht das Höchste der Gefühle, was man in einer Saison erreichen kann. Aber es ist für unseren Saisonabschluss ganz wichtig, dass wir das Pokalfinale gewinnen und durchziehen. Vor allem haben wir den Pokal letzte Saison nicht gewonnen. Wenn man die Tennis-Weltrangliste als Vergleich hernimmt, haben wir dort noch Punkte zu gewinnen."

Mit Blick auf das Ausscheiden in der Königsklasse will der Nationalspieler indes keine Ausreden zulassen: "Es ist ein gewisser roter Faden, der sich durchzieht. Natürlich war es nicht immer 100 Prozent knapp, gegen Madrid und Barcelona sind wir seriös ausgeschieden, ohne dass wir viel Pech hatten. Man versucht immer, an Stellschrauben zu drehen."