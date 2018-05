FC Bayern München - News und Gerüchte: Andrej Kramaric spricht über FCB-Interesse

World Championship Di 15.05. Oh Canada! Die ultimative Olympia-Revanche 1. HNL NK Rudes -

Andrej Kramaric hat nach seiner starken Rückrunde für die TSG 1899 Hoffenheim einen Wechsel zum FC Bayern München nicht ausgeschlossen. Die Mannschaft des FC Bayern ist froh über die Vertragsverlängerungen von Franck Ribery und Arjen Robben. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

Kramaric spricht über mögliches Bayern-Interesse

"Bayern? Ja, ich habe gesehen, was die Medien schreiben", sagte Kramaric nach dem 3:1-Sieg der TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund zu Goal. "Aber kein Grund zur Hektik, es gibt noch genügend Zeit", fügte der Kroate hinzu.

In den letzten Wochen waren in kroatischen Medien Gerüchte aufgekommen, dass Bayerns neuer Trainer Niko Kovac seinen kroatischen Landsmann Kramaric zum FC Bayern holen wolle.

Der 27-Jährige selbst schloss einen Wechsel zur neuen Saison jedenfalls nicht aus: "Meine Priorität liegt auf der Weltmeisterschaft, danach bleibt immer noch genügend Zeit, um über einen möglichen Wechsel zu sprechen", sagte er zu Goal.

Kramaric drehte nach einer durchwachsenen Hinserie mit nur zwei Treffern in der Rückrunde auf und erzielte elf Tore. Unter anderem brachte er die TSG am Samstag im entscheidenden Spiel um die Champions League gegen den BVB in Führung.

David Alaba: "Alle in der Mannschaft freuen sich über Ribery-Verlängerung"

Sollte ein Wechsel des Kroaten zum FC Bayern tatsächlich zustande kommen, träfe er dort auf Arjen Robben und Franck Ribery. Das Duo verlängerte kürzlich jeweils bis 2019 beim Deutschen Meister.

Mannschaftskollege David Alaba sagte zur tz über die Verlängerung seines Freundes Ribery: "Die Freude darüber ist riesig." Nicht er empfinde das so, "sondern wir freuen uns alle innerhalb der Mannschaft. Es kein Geheimnis, dass Franck für uns auf und außerhalb des Platzes wichtig für den Verein ist."

Franck Ribery: Bundesliga-Saisons beim FC Bayern

Saison Spiele Tore 2007/2008 28 11 2008/2009 25 9 2009/2010 19 4 2010/2011 25 7 2011/2012 32 12 2012/2013 27 10 2013/2014 22 10 2014/2015 15 5 2015/2016 13 2 2016/2017 22 5 2017/2018 19 5

Robben erklärt, warum seine Verlängerung beim FC Bayern dauerte

Robben erklärte der tz derweil, warum die Entscheidungsfindung bei ihm etwas länger dauerte als bei Ribery: "Wir dürfen nicht vergessen, dass es schon sehr spät war, als wir im ersten Gespräch ein Angebot bekommen haben - Franck und ich zusammen. Dann haben wir noch zwei, drei Gespräche geführt, das ist dann ganz normal."

Dass er in den Vertragsgesprächen zugestimmt habe, ins zweite Glied zu rücken, dementierte Robben: "Hier zählt nur gewinnen. Wir müssen Titel gewinnen. Die Mannschaft, aber auch jeder individuell muss seine Leistung bringen. Ich bin hiergeblieben und habe unterschrieben, weil ich angreifen will und wichtig für die Mannschaft sein will."

Für die nächste Saison habe der FC Bayern auch ohne Transfers eine so starke Mannschaft, dass sie erneut um den Titel in der Champions League mitspielen könne, sagte Robben weiter.

FC Bayern: Sebastian Rudy dementiert Wechselgerüchte

Sebastian Rudy hat Gerüchte um einen Abschied vom FC Bayern nach nur einem Jahr dementiert. "Ich möchte nicht weg von hier. Ein Wechsel steht nicht zur Debatte", sagte der Nationalspieler gegenüber dem kicker.

Zuletzt hatten Medien darüber spekuliert, dass Rudy auf Leihbasis zum FC Schalke 04 wechseln könnte, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Sogar Gespräche zwischen den Verantwortlichen der Königsblauen und Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic sollen bereits stattgefunden haben. Auch der VfB Stuttgart soll sich nach der Möglichkeit einer Rückholaktion des Mittelfeldspielers erkundigt haben.

Nach Informationen des kicker zeigte Salihamidzic in diesen Gesprächen allerdings kein Interesse, Rudy abzugeben.

Rudy machte in seiner ersten Saison für den FC Bayern 25 Bundesligaspiele, davon 16 von Beginn an. In der Champions League kam er allerdings in keinem der sechs K.o.-Spiele zum Einsatz.

Sebastian Rudy: Saisonstatistiken beim FC Bayern