FC Bayern München, News und Gerüchte: Heynckes-Co Hermann verlässt FCB

Nachdem Jupp Heynckes den FC Bayern am Ende der Saison verlässt, wird auch sein Co-Trainer Peter Hermann sein Amt bei den Münchnern niederlegen. Außerdem sind offenbar sowohl die Bayern als auch RB Leipzig an einem Talent dran - und Real-Angreifer Gareth Bale wird mit dem Deutschen Meister in Verbindung gebracht. Hier gibt es die neuesten News und Gerüchte rund um den FCB.

Bayern-News: Hermann verlässt den FCB

Peter Hermann, der in der vergangenen Saison unter Jupp Heynckes als Co-Trainer arbeitete, wird den FC Bayern verlassen und seine Karriere auf der Trainerbank beenden.

"Ich gehe nach Hause und in Rente", wird Hermann vom kicker zitiert. Der 66-Jährige weiter: "Seit drei Jahren bin ich dabei, aufzuhören." Demnach sei ihm die Entscheidung schwergefallen, "aber jetzt ist erst einmal Pause.".

"Ich wollte nicht bei Bayern aussteigen und anderswo anfangen", sagte Hermann, der eine Rückkehr allerdings nicht kategorisch ausschließt. "Man sollte nie Nie sagen."

FC Bayern: Gerüchte um Kenedy

Wie die Bild berichtet, hat der FC Bayern Kenedy im Blick. Der 22-jährige Brasilianer steht bis 2020 beim FC Chelsea unter Vertrag und war zuletzt an Newcastle ausgeliehen.

Kenedy kommt vornehmlich auf dem linken Flügel zum Einsatz. Angeblich sind aber nicht nur die Bayern auf Kenedy aufmerksam geworden. Neben PSG soll vor allem RB Leipzig an dem Spieler interessiert sein. Demnach soll RB Leipzig Kenedy als möglichen Nachfolger für Emil Forsberg auserkoren haben. Kenedy wäre wohl für eine Ablöse von 17 bis 20 Millionen Euro zu haben.

FCB: Gerüchte um Kenedy - Die Statistiken des Brasilianers

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Premier League 13 2 2 FA Cup 2 - 1 EFL Cup 3 1 1

FC Bayern München an Gareth Bale interessiert?

Angeblich könnte sich Gareth Bale von Real Madrid vorstellen, zum FC Bayern zu wechseln. Das berichtet der Telegraph und beruft sich auf Quellen aus dem Umfeld des 28-jährigen Walisers.

Nach dem Champions-League-Finale, in dem Bale doppelt traf, hatte er sich nachdenklich über seine Zukunft geäußert. Hier geht's zur ausführlichen News.

Gareth Bales Statistiken bei Real Madrid 2017/18