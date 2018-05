FC Bayern - News und Gerüchte: Köln kommt zu früh für Manuel Neuer

Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell Cup Fenerbahce -

Besiktas 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad A-League Newcastle -

Melbourne Victory Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Schachtjor Donezk -

Luhansk League One Rochdale -

Charlton Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Super Liga Roter Stern -

Spartak Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Malaga -

Alaves Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Championship Birmingham -

Fulham Championship Cardiff -

Reading Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Superliga Boca Juniors -

Union SF Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Serie A Benevento -

CFC Genua Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Guingamp -

Marseille Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland

Für Manuel Neuer kommt ein Einsatz am Wochenende gegen Köln noch zu früh. Thiago denkt währenddessen über eine Rückkehr nach Barcelona nach und Finanzvorstand Jan-Christan Dreesen wurde nach seinem Herzinfarkt erfolgreich operiert. Hier findet Ihr alles News zum FC Bayern.

FCB: Köln-Einsatz kommt für Manuel Neuer noch zu früh

Manuel Neuer wird nach seiner Verletzung am Donnerstag das erste Mal wieder mit der Mannschaft trainieren. Jedoch beschränkt sich seine Teilnahme lediglich auf das gemeinsame Aufwärmen sowie Passübungen.

Ein Einsatz am Wochenende gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) kommt daher auch noch zu früh. "Wir schauen dann auf nächste Woche", sagte Trainer Jupp Heynckes gegenüber dem kicker. In Hinblick auf die WM wäre es für den Nationaltorhüter hilfreich, beim Saisonausklang gegen den VfB Stuttgart mitzuwirken, um Praxis zu sammeln.

Arturo Vidal trägt nach seiner Operation vor zwei Wochen weiterhin eine Schiene, um sein lädiertes Gelenk ruhigzustellen. Insgesamt sechs Woche lang muss er die Schiene tragen und sich währenddessen auf Krücken fortbewegen. Mit seiner Rückkehr ist zur Saisonvorbereitung der neuen Saison 2018/19 zu rechnen.

Bayerns Thiago denkt über mögliche Rückkehr zum FC Barcelona nach

Der FC Barcelona soll laut Mundo Deportivo Informationen erhalten haben, dass Thiago letzte Saison über einen Wechsel zurück zu Barca nachgedacht habe. Er war kein unumstrittener Stammspieler mehr und sei von der Idee motiviert gewesen, erneut die Liga zu wechseln. Zudem sei für ihn die Möglichkeit attraktiv gewesen, in seine Heimat und die Heimatstadt seiner Frau zurückzukehren, die gerade erst ein Kind bekommen hatte.

Letztes Jahr im März traf sich Thiago mit Barcas Technischem Sekretär Robert Fernandez im Rahmen des Länderspiels Frankreich gegen Spanien zu Gesprächen. Die beiden diskutierten die Situation - aber nur einen Monat später verlängerte Thiago schließlich doch in München bis 2021.

Dieses Jahr soll der Mittelfeldspieler allerdings erneut über eine Rückkehr nachdenken, da er durch die Verpflichtung von Leon Goretzka um seine Einsatzzeit fürchten muss. Von Seiten des FC Barcelona sollen der geringe Marktwert des Spaniers sowie die anstehenden Akquirierung von Gremios Arthur gegen eine Wiederverpflichtung sprechen.

FC Bayern: Dreesen nach Herzinfarkt erfolgreich operiert

Jan-Christian Dreesen, Finanzvorstand des Rekordmeisters, wurde erfolgreich operiert und befindet sich laut Bild auf dem Wege der Besserung.

Der 50-Jährige war am Montag vor dem Halbfinal-Rückspiel zusammengebrochen und von Team-Internist Dr. Roland Schmidt noch an Ort und Stelle behandelt worden. Nach der lokalen Behandlung wurde Dreesen in einem nahegelegenen Krankhaus operiert. Wann er seine Tätigkeiten beim FCB wieder aufnehmen kann, ist noch unklar.

Bei den Bayern ist er neben seiner Funktion als Finanzvorstand zudem erster Vertreter des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge und Betreuer des Fanklubs.

Die Tabelle vor dem 33. Spieltag