Kahn rät von Neuers zeitnaher Rückkehr ab: "Heynckes würde Bayern keinen Gefallen tun"

Oliver Kahn hat seine Zweifel an Manuel Neuers zeitnaher Rückkehr ins Tor des FC Bayern München erneuert. Von einem Einsatz in der Champions League rät Kahn ab. Für die WM in Russland könne es jedoch reichen.

"Da würde Jupp Heynckes weder den Bayern noch Manuel Neuer einen Gefallen tun", sagte Kahn der Welt am Sonntag, angesprochen auf einen Einsatz Neuers in der Königsklasse. Wichtig sei nun Spielpraxis zu sammeln. "In der Bundesliga könntest du ihn ja bringen. In der Champions League würde ich das nicht machen", führte Kahn aus.

Das Halbfinal-Rückspiel der Münchner im Estadio Santiago Bernabeu am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) kommt für Neuers Comeback ohnehin zu früh, Kahn rät jedoch auch von einem Einsatz im möglichen Endspiel in Kiew ab.

Neuer zur WM? Eine "echte Herausforderung"

Der 48-Jährige äußerte jüngst bereits Zweifel an Neuers WM-Teilnahme. "Du kannst einen Spieler, der acht, neun Monate verletzt war, nicht in den entscheidenden Spielen einfach reinschmeißen. Es ist eigentlich fast undenkbar, dass er bei der WM nach so einer langen Verletzungspause wieder spielen kann", wurde Kahn bei Sport1 zitiert.

Kahn relativierte jedoch, dass sich Neuer aufgrund seiner erbrachten Leistungen für den FC Bayern und die Nationalmannschaft eine Chance verdient hätte. Es sei ein Ritt auf der Rasierklinge und eine "echte Herausforderung, weil die Zeit drängt", sagte Kahn der Welt am Sonntag.

"Sollte er jetzt noch ein paar Bundesligaspiele absolvieren und die Vorbereitung auf die WM (...) unbeschadet überstehen, wird er auch spielen", meint Kahn. Das DFB-Team testet am 2. Juni gegen Österreich und am 8. Juni gegen Saudi-Arabien. Das erste Gruppenspiel gegen Mexiko ist für Sonntag, den 17. Juni angesetzt.

Manuel Neuers Leistungsdaten beim FC Bayern