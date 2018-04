Oliver Kahn kritisiert Niveau der Bundesliga: Kein "Maßstab für den FC Bayern"

Superliga Live Gimnasia -

Boca Juniors Premier League Live Man United -

Arsenal Superliga Live Bröndby -

Nordsjälland Serie A Live Florenz -

Neapel Primera División Live Valencia -

Eibar Primeira Liga Live Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Serie B Palermo -

Bari Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle Premier League Man City -

Brighton (Delayed) First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe

Oliver Kahn hat das Niveau der Bundesliga im Hinblick auf das anstehende Champions-League-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid kritisiert. Die Chancen auf ein Weiterkommen der Münchener sieht er zudem als eher gering an.

"So verheerend sich das auch anhört, aber im Moment stellt die Bundesliga nicht den Maßstab für den FC Bayern dar", sagte Kahn gegenüber der Welt am Sonntag. "Aktuell ist es nun mal so, dass es keinen deutschen Verein gibt, der den Bayern sportlich das Wasser reichen kann." Daher findet er es auch schwierig "die Leistungsstärke der Mannschaft einzuschätzen."

Aufgrund der zusätzlichen Verletzungssorgen des Rekordmeisters betrachtet der ehemalige Nationaltorhüter die Chancen auf einen CL-Finaleinzug als gering. Dennoch will er den FC Bayern nicht vorzeitig abschreiben: "Trotzdem bekommst du gegen Real Madrid immer Möglichkeiten, Tore zu erzielen. Bei konsequenterer Chancenverwertung als im Hinspiel kann der FC Bayern Real Madrid alles abverlangen."

Nach einer 1:2-Niederlage im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals braucht der FC Bayern in Madrid zwingend einen Sieg, um das Finale der Königsklasse noch erreichen zu können.

Das Restprogramm des FC Bayern München