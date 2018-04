Manuel Neuer lässt Zweifel an zeitnaher Rückkehr: "Gibt viele Fragezeichen"

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? J1 League Live Kashima -

Manuel Neuer hat im Interview mit Sport Bild Zweifel an seiner zeitnahen Rückkehr ins Tor des FC Bayern München gelassen. "Es gibt viele Fragezeichen", sagte der 32 Jahre alte Torhüter.

Er müsse abwarten, wie die nächsten Schritte aussehen. "Es ist auch wichtig, was die Mediziner sagen", erklärte Neuer, der am 4. Spieltag der Bundesliga gegen den 1. FSV Mainz 05 sein bisher letztes Pflichtspiel für die Bayern absolvierte.

Neuer gab sich trotz der jüngsten Fortschritte im Training mit Blick auf den Saisonendspurt kleinlaut: "Ich muss mit meiner Leistung zufrieden und ehrlich zu mir selbst sein: Kann ich nach so einer langen Pause wieder meinen Mann stehen? Oder muss ich sagen: Ich bin noch nicht so weit und brauche mehr Training?"

Wer im Pokal-Finale oder gar in einem möglichen Champions-League-Finale zwischen den Pfosten stehen wird, ist unsicher. Jupp Heynckes sagte vergangene Woche auf die Frage, ob er auch in den kommenden Wochen auf Sven Ulreich bauen würde, nur: "Ich weiß, was ich mache. Ich habe einen Plan."

Manuel Neuer glaubt an Weiterkommen gegen Real Madrid

Den anstehenden Halbfinalspielen in der Königsklasse gegen Real Madrid blickt Neuer noch als Zuschauer zuversichtlich entgegen: "Real Madrid hat gute und schlechte Spiele gezeigt, hatte Höhen und Tiefen. Wir waren relativ konstant unter Jupp Heynckes."

Dennoch brauche der FC Bayern zwei Top-Leistungen gegen die Madrilenen. Real nach zwei Titelgewinnen in Folge den Hunger auf den Henkelpott abzusprechen wäre ein Fehler, meint Neuer: "Zudem kann die Mannschaft eigentlich nur über die Champions League die Saison retten."

Er vertraue jedoch auf die Qualität und die Formstärke seiner Mannschaft: "Natürlich können wir wieder Champions-League-Sieger werden, die Möglichkeit ist definitiv da."

Manuel Neuers Statistiken für den FC Bayern