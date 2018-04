FC Bayern München - News vor Real Madrid: Cüneyt Cakir leitet CL-Rückspiel

Primera División Live Getafe -

Cüneyt Cakir ist der Schiedsrichter im Champions-League-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid. Jupp Heynckes äußerte sich zum Youngster Franck Evina. SPOX hat alle News und Updates zum FC Bayern München.

FC Bayern gegen Real Madrid: Cakir leitet Rückspiel

Die UEFA hat Cüneyt Cakir als Schiedsrichter für das Champions-League-Rückspiel zwischen dem FCB und Real Madrid am Dienstag (20.45 im LIVETICKER) bekanntgegeben.

Die Münchner haben keine guten Erinnerungen an den Türken: Cakir hatte bereits 2016 das Champions-League-Halbfinale zwischen Bayern und Atletico gepfiffen, als die Bayern ausschieden.

Karl-Heinz Rummenigge kritisierte den 41 Jahre alten Versicherungsmakler damals: Er fühle sich "ein bisschen betrogen", klagte Rummenigge, Cakir habe "keine glückliche Figur" abgegeben.

FC Bayern: Diese Spiele mit Münchner Beteiligung leitete Cakir

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 14.09.2011 Champions League Villarreal - Bayern 0:2 05.11.2014 Champions League Bayern - AS Rom 2:0 20.10.2015 Champions League Arsenal - FC Bayern 2:0 03.05.2016 Champions League Bayern - Atletico Madrid 2:1 05.12.2017 Champions League Bayern - PSG 3:1

Bayern-News: Niklas Dorsch will im Sommer gehen

Talent Niklas Dorsch machte trotz seiner guten Leistung beim Sieg gegen Eintracht Frankfurt seine Wechselambitionen am Saisonende klar.

"Stand der Dinge war, dass ich auf jeden Fall den nächsten Schritt gehen will. Wo das dann ist, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall nicht hier. Das war auch klar kommuniziert", sagte der 20-Jährige nach der Partie am Samstag in der Allianz Arena. Zu der ausführlichen News geht's hier.

© getty

Heynckes über Bayern-Youngster Franck Evina: "Den hat man vor mir versteckt"

Jupp Heynckes äußerte sich nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt zum Einsatz von Talent Franck Evina. "Normalerweise kenne ich ja fast alle Jugendspieler, aber den hat man vor mir versteckt. Ich habe ihn vorgestern im Training zum ersten Mal gesehen", sagte der Bayern-Coach über den 17-Jährigen.

Zudem sieht Heynckes noch viel Verbesserungspotenzial bei dem Talent: "Er hat eine sehr gute Veranlagung. Jetzt muss er sportlich und privat eine große Disziplin lernen, er braucht Führung und Korrekturen im Training", sagte Heynckes.

Evina feierte am Samstag wie auch Niklas Dorsch und Meritan Shabani sein Debüt in der Bundesliga.

© getty

Bayern-Legende Oliver Kahn rät Neuer von zeitnaher Rückkehr ab

"Da würde Jupp Heynckes weder den Bayern noch Manuel Neuer einen Gefallen tun", sagte Kahn der Welt am Sonntag, angesprochen auf einen Einsatz Neuers in der Königsklasse. Wichtig sei nun Spielpraxis zu sammeln. "In der Bundesliga könntest du ihn ja bringen. In der Champions League würde ich das nicht machen", führte Kahn aus.

Trotz seiner Zweifel wegen der langen Verletzungspause Neuers glaubt Kahn an den Einsatz bei der WM: "Sollte er jetzt noch ein paar Bundesligaspiele absolvieren und die Vorbereitung auf die WM (...) unbeschadet überstehen, wird er auch spielen", sagte Kahn. Hier gibt's die ausführliche News.

© getty

FC Bayern: Manuel Neuers Einsätze in dieser Saison