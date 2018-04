FC Bayern, News und Gerüchte: Manuel Neuer absolviert wieder richtiges Training

Davis Cup Men Fr 06.04. GER - ESP: Zverev, Kohli & Struff gegen Nadal und Co. Derby-Wochenende Sa 07.04. Everton - Liverpool, United - City & Real - Atletico Super Liga Roter Stern -

Manuel Neuer hat am Donnerstag erstmals wieder mit dem Ball trainiert. Außerdem: Rafinha steht offenbar in Gesprächen über Vertragsverlängerung beim FC Bayern. Hier gibt es einen Überblick über alle aktuellen News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

Bayern-News: Neuer trainiert wieder mit Ball

Erstmals seit über einem halben Jahr hat Manuel Neuer am Donnerstag ein torwartspezifisches Training absolviert. Das schreibt der FC Bayern auf seiner Homepage.

Neuer ist in der vergangenen Woche wieder ins Lauftraining der Bayern eingestiegen.

FC Bayern verhandelt offenbar mit Rafinha über neuen Vertrag

Rafinha und der FC Bayern sprechen aktuell anscheinend über eine mögliche Vertragsverlängerung. Allerdings können sich die Parteien offenbar noch nicht über die Vertragslaufzeit einigen.

So soll Rafinha eine längere Vertragslaufzeit gefordert haben als ihm der FC Bayern bisher zugestehen wollte, berichtet der kicker. So möchte der Verein Spielern, die älter als 30 Jahre alt sind, nur in Ausnahmefällen einen Vertrag über mehr als eine Saison anbieten. Nun soll geprüft werden, ob Rafinha für eine solche Ausnahmeregelung infrage komme.

Niko Kovac: "Kein Zweifel, dass ich nächstes Jahr in Frankfurt bin"

Bei der Suche nach einem Nachfolger für Jupp Heynckes kommt Niko Kovac anscheinend nicht mehr infrage. Der Eintracht-Coach betonte, dass er in Frankfurt bleiben wolle.

"Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass ich im kommenden Jahr hier Trainer bin", erklärte Kovac am Mittwoch.

Zuvor stellte bereits Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic dargestellt: "Es gibt keinen Kontakt, es gibt keine Überlegungen in irgendwelche Richtungen. Das Thema Bayern München oder irgendwelche Kontaktaufnahmen haben nicht stattgefunden."

© getty

Niko Kovac' Trainerbilanz:

Verein/Mannschaft Amtsantritt Amtsende Spiele Punkte pro Schnitt Eintracht Frankfurt März 2016 - 83 1,57 Kroatien Oktober 2013 September 2015 19 1,84 Kroatien U21 Januar 2013 Oktober 2013 5 3,00

Zwei U19-Talente des FCB bei mehreren Klubs begehrt

Zwei Spieler aus der U19 des Rekordmeisters sorgen bei mehreren Bundesligaklubs für Interesse. Die Verträge von Manuel Wintzheimer und Lars Lukas Mai laufen im Sommer aus, ein Verbleib in München scheint unwahrscheinlich.

Wie die MOPO berichtet, sollen Wintzheimer und Mai bereits in Hamburg weilen. Neben dem HSV sollen auch Schalke 04, Hannover 96. Werder Bremen und der VfL Wolfsburg Interesse haben.

Während Wintzheimer als Stürmer agiert, ist Mai Innenverteidiger und aktueller Kapitän der FCB-U19.