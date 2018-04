FC Bayern - News und Gerüchte: Holt Kovac Mascarell nach München?

Bundesliga So 18:00 Kurz nach Abpfiff: Die Highlights vom Revierderby auf DAZN Serie A Live Florenz -

SPAL Championship Live Wolverhampton -

Birmingham Premier League Live Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

FC Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primeira Liga Benfica -

FC Porto Ligue 1 Das DAZN-Triple Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Serie A Quattro Stadi Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton (Delayed) Ligue 1 Nantes -

Rennes Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna J1 League Kobe -

Nagoya Primera División Eibar -

Getafe Premier League West Bromwich -

Liverpool CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Serie A SPAL -

Rom Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Marseille -

Lille Serie A Sassuolo -

Florenz Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Angers Championship Cardiff -

Nottingham Serie A AC Mailand -

Benevento Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Serie A Cagliari -

Bologna Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

Turin Primera División Malaga -

Real Sociedad 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea Premier League Lok Moskau -

Ufa First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Serie A Juventus -

Neapel Ligue 1 Bordeaux -

PSG Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal J1 League Kashima -

Kobe Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Primera División Levante -

FC Sevilla Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke Championship Aston Villa -

Derby County Championship Middlesbrough -

Millwall

Niko Kovac könnte einen Frankfurter mit nach München bringen, in England wird über eine Thiago-Pep-Reunion spekuliert und der FCB fürchtet einen weiteren Ausfall von Arturo Vidal. Die aktuellsten News zum FC Bayern München.

Bringt Niko Kovac Omar Mascarell mit zum FC Bayern?

Bayerns neuer Trainer Niko Kovac könnte Omar Mascarell aus Frankfurt mit nach München bringen. Von diesem Szenario berichtet die spanische AS.

Dem Bericht zufolge sind die Münchner am 25-Jährigen Mittelfeldspieler interessiert, müssten sich für etwaige Verhandlungen aber unter Umständen nicht an die Frankfurter Eintracht wenden - sondern an den kommenden Champions-League-Gegner Real Madrid.

Von dort ist Mascarell nämlich 2016 zur SGE gekommen. Vertraglich ist der Spanier zwar noch bis 2019 an die Adler gebunden, die Königlichen haben im Sommer aber eine Rückkaufoption über vier Millionen Euro.

Transfergerücht: Pep will Thiago zu Manchester City lotsen

Wie die Daily Mail berichtet, will Pep Guardiola seinen Kader für die kommende Saison zielgerichtet an einigen Stellen mit hoher Qualität verbessern - und hat dabei Bayerns Thiago ins Visier genommen.

Wie das Blatt berichtet, will Guardiola im Sommer den Versuch starten, seinen Landsmann zu verpflichten. Die Ablöse soll bei mehr als 50 Millionen Euro liegen.

Thiago, der beim deutschen Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, gilt als einer der absoluten Lieblingsspieler Guardiolas. Bereits 2013 lotste er ihn nach seinem legendären Satz "Thiago oder nix" für 25 Millionen Euro Ablöse vom FC Barcelona zum Rekordmeister.

© getty

FC Bayern: Arturo Vidal muss das Training abbrechen

Arturo Vidal musste am Sonntag das Training des FC Bayern München verletzungsbedingt abbrechen. Das belegen Bilder von der Einheit an der Säbener Straße.

Einem Bericht der Bild zufolge machte der Chilene einen großen Schritt, um einen Ball noch zu bekommen und verdrehte sich dabei das Knie. Anschließend wurde er von Torwarttrainer Toni Tapalovic und Frank Ribery zu einem Golfwagen gebracht, der ihn vom Platz beförderte. Eine Bestätigung oder genaue Diagnose seitens des deutschen Rekordmeisters steht noch aus.