FC Bayern News und Gerüchte: James spricht über Real - Bayern gastiert in Leverkusen

Das DFB-Pokal-Halbfinale steht vor der Tür und der FC Bayern muss bei Bayer Leverkusen ran (20.45 Uhr im LIVETICKER). Alle News zum Spiel findet ihr hier. Außerdem: James denkt nicht an eine Rückkehr zu Real Madrid und es gibt Stimmen zum Kovac-Wechsel. SPOX hat alle News rund um den FC Bayern zusammengefasst.

In den letzten drei Jahren war das Halbfinale des DFB-Pokals zwei Mal die Endstation für die Bayern. Diesmal will der FCB nach der vorzeitigen Meisterschaft und dem Erreichen des CL-Halbfinales nun auch ins Finale in Berlin einziehen.

James denkt nicht über Real-Rückkehr nach

Im Halbfinale der Champions League trifft der FC Bayern auf Real Madrid. Für James ist es eine besondere Partie, da er an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Mehr als diesen Fakt gibt es für James aber darüber hinaus nicht zu bereden.

"Daran denke ich nicht, ich will nur meiner Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen und meinen Teil dazu beitragen, die Reise nach Kiew anzutreten", sagte er der spanischen AS: "Wenn man in diesem Wettbewerb so weit kommt, ist der Gegner egal.

Sowohl Madrid als auch Liverpool und Rom sind stark und fordern alles ab."

Dass James sich dennoch auf die Begegnung freut, sei aber auch klar: "Natürlich sind die beiden Spiele besonders für mich. Ich habe drei Jahre dort gespielt, war glücklich und hatte alles."

DFB-Pokalspiel: Das Halbfinale des FC Bayern bei Bayer Leverkusen

Die Partie findet am Dienstag, den 17.04.2018, um 20.45 Uhr statt. Austragungsstätte ist die Bay-Arena.

Wo kann ich das Spiel Leverkusen vs. Bayern heute live sehen?

Der Pay-TV Sender Sky und auch die ARD übertragen das Spiel. Beide bieten zusätzlich im Internet auch einen Livestream an.

Außerdem könnt ihr das Spiel auch ganz einfach im Liveticker von SPOX verfolgen. Diesen findet ihr hier.

Der Weg des FC Bayern ins Pokalhalbfinale

Spieltag Datum Heim Auswärts Ergebnis 1. Runde 12.08.2017 Chemnitzer FC FC Bayern München 0:5 2. Runde 25.10.2017 RB Leipzig FC Bayern München 5:6 n.E. Achtelfinale 20.12.2017 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:1 Viertelfinale 06.02.2018 SC Paderborn FC Bayern München 0:6 Halbfinale 17.04.2018 Bayer 04 Leverkusen FC Bayern München -:-

Stimmen von Ulreich und Kimmich zum Kovac-Transfer

Sven Ulreich und Joshua Kimmich sind beide sehr zufrieden mit der Verpflichtung des neuen Trainers Nico Kovac.

"Niko Kovac ist genau der Richtige. Ich denke, er ist ein sehr kommunikativer Typ", sagte Ulreich bei Sport1. Und Kimmich meinte: "Ich kann die Entscheidung absolut nachvollziehen. Gerade in dieser Saison finde ich es beachtlich, was Niko Kovac mit Frankfurt geleistet hat"