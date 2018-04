FC Bayern: Alle News rund um den Halbfinaleinzug in der Champions League

NBA Sa 14.04. Endlich Playoffs: Verfolge deine Stars live Ligue 1 Angers -

Uli Hoeneß hat nach dem Halbfinaleinzug des FC Bayern in der Champions League davor gewarnt, eine mögliche Auslosung gegen den AS Rom zu unterschätzen. Alle News zu den Münchnern gibt es hier im Überblick.

FC Bayern: Nur der Finaleinzug zählt

"Rom hat gezeigt, dass sie total stark spielen können. Es gibt in dieser Gruppe von vier Mannschaften keine schwache mehr", sagte Hoeneß nach dem 0:0 gegen den FC Sevilla im Viertelfinal-Rückspiel in der Mixed Zone der Allianz Arena auf die Frage, ob ein mögliches Halbfinal-Duell gegen die Roma sein Wunsch sei.

Mit der Leistung seines Teams gegen Sevilla war Hoeneß zufrieden - vor allem angesichts der überraschenden Ergebnisse auf den anderen Plätzen: "Wenn man die letzten Ergebnisse gesehen hat, was in Rom passiert ist, was jetzt in Madrid passiert ist, fand ich es total richtig, dass man jetzt nicht ins offene Messer gelaufen ist. Wenn man merkt, es geht heute nach vorne nicht so viel, dann muss man eben auf das 0:0 spielen. Das war sehr professionell", sagte er.

Ein Wunschlos habe er ohnehin nicht, betonte der Präsident des FC Bayern: "Ich wünsche mir nur, dass wir ins Finale kommen." Auf dem Weg zum zweiten Heynckes-Triple nach 2013 stellen seiner Meinung nach alle möglichen Gegner eine schwierige Aufgabe dar.

Bayern News: Die wichtigsten Infos zur Halbfinal-Auslosung

Mit dem FC Bayern, dem FC Liverpool, der AS Roma und Real Madrid stehen die vier Halbfinalisten fest. Offen ist also nur noch, gegen wen die Bayern im Halbfinale antreten müssen. Die Auslosung für die Halbfinalpartien findet am Freitag, den 13.04. in Nyon statt. Los geht's um 13 Uhr.

Die Hinspiele werden am Dienstag, den 24. und Mittwoch, den 25. April ausgetragen. Die Rückspiele werden eine Woche später am 1. bzw. 2. Mai angepfiffen. SPOX bietet euch den LIVETICKER zur Auslosung.

FCB: Sevilla bereitet Personalsorgen

Den Halbfinaleinzug könnten sich die Münchner allerdings teuer erkauft haben. Zeitweise legte Sevilla im Rückspiel mehr Wert darauf, mehr Gegner als Ball zu spielen. Javi Martinez beendete das Spiel mit einer schweren Prellung des Kniegelenks, James Rodriguez trug eine Oberschenkelprellung davon. Außerdem kam Robert Lewandowski mit einem blauen Auge davon.

Somit wird die Liste der Verletzten in München vor dem Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt vorerst länger. Gegen Sevilla standen Arturo Vidal, David Alaba und Manuel Neuer nicht zur Verfügung.

Ribery steht kurz vor der Vertragsverlängerung

Franck Ribery wird wohl seinen auslaufenden Vertrag bei den Bayern um ein Jahr bis 2019 verlängern. Das berichtet der Kicker.

© getty

Ribery würde somit seine zwölfte Saison im Bayern-Trikot absolvieren. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, dass Ribery mehrere Angebote aus dem Ausland vorliegen.