FC Bayern München: Joshua Kimmich verlängert Vertrag bis 2023

Nationalspieler Joshua Kimmich hat seinen Vertrag beim FC Bayern München wie erwartet vorzeitig verlängert. Der 23 Jahre alte Rechtsverteidiger unterzeichnete bis zum 30. Juni 2023, sein bisheriges Arbeitspapier lief noch bis 2020.

"Joshua hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren zu einer tragenden Säule unserer Mannschaft entwickelt", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Trainer Jupp Heynckes schloss sich dem Lob an: "Er hat noch riesiges Entwicklungspotenzial und riesige fußballerische Fähigkeiten. Das ist für ihn und den FC Bayern sehr positiv." Philipp Lahm habe bei den Bayern "eine Weltkarriere gemacht, und Joshua bringt alles mit, um in seine Fußstapfen zu treten".

Kimmich selbst zeigte sich stolz: "Der Verein bringt mir viel Vertrauen entgegen und sieht mich als wichtiges Element für den langfristigen sportlichen Erfolg." Der 25-malige Nationalspieler war 2015 von RB Leipzig zum Rekordmeister gekommen und hat sich inzwischen als Nachfolger Lahms auf der Außenverteidiger-Position unverzichtbar gemacht. "Durch seine sehr positive Entwicklung hat der FC Bayern einen nahtlosen Übergang in die Zukunft geschafft", meinte Rummenigge.

FC Bayern München: Die Vertragslaufzeiten der Stars des Rekordmeisters © getty 1/12 Nach Kingsley Coman binden die Bayern mit Joshua Kimmich den nächsten Youngster langfristig, d.h. bis 2023. Wie schaut's mit den anderen Stars des Rekormeisters aus? Hier gibt's den Überblick. © getty 2/12 Kingsley Coman: Vertrag bis 2023. © getty 3/12 Manuel Neuer: Vertrag bis 2021. Tom Starke bis 2018, Sven Ulreich bis 2021 © getty 4/12 Thomas Müller (l.) und Jerome Boateng haben einen Vertrag bis 2021 © getty 5/12 David Alaba hat einen Vertrag bis 2021. Juan Bernat bleibt voraussichtlich bis 2019 ein Münchner, Rafinha bis 2018 © getty 6/12 Mats Hummels (l.) bleibt ebenso wie Javi Martinez bis 2021 bei den Bayern © getty 7/12 Thiago Alcantara: Vertrag bis 2021. © getty 8/12 Arturo Vidal: Vertrag bis 2019 © getty 9/12 Robert Lewandowski: Vertrag bis 2021 © getty 10/12 Sebastian Rudy und Niklas Süle kamen im vergangenen Sommer aus Hoffenheim zu den Bayern. Rudy hat einen Vertrag bis 2020, jener von Süle läuft bis 2022 © getty 11/12 Corentin Tolissos Vertrag läuft bis Zwei-Null-Zwei-Zwei © getty 12/12 Derzeit heiß diskutiert: Sowohl Franck Ribery als auch Arjen Robben können Stand heute nur noch bis kommenden Sommer im Bayern-Trikot lachen. Uli Hoeneß verkündete, bis "Februar, März, April eine Entscheidung herbeiführen" zu wollen

Kimmich betonte, die Verlängerung ermögliche ihm "sportlich die besten Voraussetzungen, eine wichtige Rolle, auch in der Nationalmannschaft, auszufüllen". Seine persönlichen und die Ziele des Vereins seien "sehr ehrgeizig". Bislang absolvierte Kimmich 109 Pflichtspiele (13 Tore) für den FC Bayern.

Leistungsdaten von Joshua Kimmich in der Bundesliga beim FC Bayern