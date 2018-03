100 Bundesligatore: Robert Lewandowski sogar schneller als Gerd Müller

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Live Everton -

Brighton (Delayed) Premier League Live West Bromwich -

Leicester (Delayed) Premier League Live West Ham -

Burnley (Delayed) Premier League Live Newcastle -

Southampton (Delayed) Superliga Live Boca Juniors -

Tigre Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Indian Super League Bengaluru -

Pune Championship Nottingham -

Derby County Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Eredivisie Feyenoord -

Alkmaar Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Primeira Liga Pacos Ferreira -

FC Porto Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Primera División Univ Catolica -

Espanola UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet

Robert Lewandowski knipst gegen den hilflosen Hamburger SV mal wieder dreifach und zieht in der Torjägerliste weiter davon. Außerdem pulverisiert er im Bayern-Dress sogar eine Marke des legendären Gerd Müller.

Robert Lewandowski hat beim 6:0 des FC Bayern München am 26. Spieltag über den hilflosen HSV einen Dreierpack geschnürt und dabei gleichzeitig sein 100. Bundesliga-Tor für den Rekordmeister erzielt. Diese Marke erreichte der Pole sogar schneller als der legendäre Gerd Müller.

Sein 100. Tor für den FCB in der Liga hätte Lewandowski bereits in der 86. Minute erzielen können - stattdessen segelte sein Strafstoß jedoch über den Kasten. Vier Minuten später traf er dann doch noch vom Punkt. Für diese dreistellige Torausbeute hatte der 29-Jährige genau 120 Spiele benötigt.

Saison Verein Bundesligatore (Spiele) Torschützenkönig 2010/11 Borussia Dortmund 8 (33) 2011/12 Borussia Dortmund 22 (34) 2012/13 Borussia Dortmund 24 (31) 2013/14 Borussia Dortmund 20 (33) ja 2014/15 Bayern München 17 (31) 2015/16 Bayern München 30 (32) ja 2016/17 Bayern München 30 (33) 2017/18 Bayern München 23 (24)

Damit war er sogar schneller als der "Bomber": Bayern-Idol Gerd Müller, der von 1965-1975 unglaubliche 365 Bundesligatore für seinen Klub erzielte und damit Rekordtorschütze der Liga ist, benötigte 136 Spiele, um 100 Mal zu treffen.

Mit 23 Toren ist Lewandowski, der in der ewigen Bundesliga-Torjägerliste mittlerweile auf Platz 10 steht, auf dem besten Wege, zum dritten Mal in Folge die 30 Tore in der Bundesliga zu knacken. Seine dritte Torjägerkanone scheint ihm sicher. Hier ist ihm Gerd Müller (sieben Mal Torschützenkönig) allerdings noch weit voraus.