Thomas Müller setzte am vergangenen Wochenende beim überzeugenden Auswärtssieg der Bayern über den SC Freiburg den Schlusspunkt zum 4:0. Den eigenwilligen Torjubel kann wohl nur Müller selbst erklären - und einige SPOX-User.

Und zwar per Photoshop-Battle! Den Anfang haben wir selbst gemacht. Unser Photoshop-Uwe schickte Müller in den Surfurlaub.

Urlaub? Pause? Jan Michelsen hatte etwas ganz anderes im Kopf! "ICH WILL NOCH DREI MEHR SEHEN!"

"I came in like a Wreeeecking Baaaall!" - Hartmut Brand ersetzt Miley Cyrus durch Müller. Besser isses.