Menschlich gilt er als schwierig, fachlich als überragend: Thomas Tuchel ist vereinslos, könnte also jederzeit das Traineramt beim FC Bayern übernehmen. Zudem zählen Heynckes und Karl-Heinz Rummenigge zu Tuchels Befürwortern.

Einst Teamkollege von Karl-Heinz Rummenigge bei Servette Genf genießt Lucien Favre ein gutes Standing beim Bayern-Verantwortlichen. Für ihn spricht die Erfahrung: Bereits 26 Jahre lang war der Schweizer als Trainer tätig, unter anderem in Gladbach.

© getty

Bisher erfolgte keine offizielle Anfrage, doch der Erfolg von Ralph Hasenhüttl in den vergangenen Jahren würde für ihn sprechen. Zudem sammelt der Österreicher in dieser Saison mit RB Leipzig Erfahrung in internationalen Wettbewerben.