Wann wird der FC Bayern deutscher Meister? Das Restprogramm der Münchner

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester Premier League West Brom -

Burnley (DELAYED) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (DELAYED) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse

Der FC Bayern München kann sich am 28. Spieltag die Deutsche Meisterschaft sichern. Der Rekordmeister trifft nach der Länderspielpause auf Borussia Dortmund und muss auf eine Niederlage von Schalke 04 gegen den SC Freiburg hoffen. SPOX erklärt Euch die Szenarien für eine mögliche Meisterfeier und zeigt das Restprogramm der Münchner.

Bereits am vergangenen 27. Spieltag hatte der FC Bayern die Möglichkeit, die kalendarisch früheste Deutsche Meisterschaft der Bundesliga-Historie unter Dach und Fach zu bringen. Schon am Samstagabend stand jedoch fest, dass die Münchner sich noch mindestens zwei Wochen gedulden müssen - der FC Schalke gewann sein Spiel in Wolfsburg. Die Bayern verloren daraufhin sogar gegen RB Leipzig.

Trotzdem hat der FCB 17 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Schalke - pure Dominanz. Die sechste Meisterschaft in Folge ist nur noch eine Frage der Zeit.

Nach der Länderspielpause hat der Rekordmeister die nächste Chance, ist aber erneut auf Schalke angewiesen.

© getty

Der FC Bayern wird am 28. Spieltag Meister, wenn ...

... sie gegen Borussia Dortmund (Samstag, 31.3., 18.30 Uhr im LIVETICKER) gewinnen.

... der FC Schalke gegen den SC Freiburg verliert oder unentschieden spielt (Samstag, 31.3., 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Sollte dieses Szenario eintreten, würde die Elf von Jupp Heynckes die zweite März-Meisterschaft der Geschichte klar machen und könnte das erste Mal seit 2000 die Korken im eigenen Stadion knallen lassen. Damals begoß man die Schale noch im Olympiastadion. Seitdem entschied sich die Meisterschaft kurioserweise immer in fremden Stadien.

Sollten die Schalker Knappen gegen die Breisgauer gewinnen, müssen sich die Bayern unabhängig von ihrem Ergebnis weiterhin gedulden.

Das Restprogramm des FC Bayern in der Bundesliga

Datum Gegner Samstag, 31.3. Borussia Dortmund (H) Samstag, 7.4. FC Augsburg (A) Samstag, 14.4. Borussia Mönchengladbach (H) Samstag, 21.4. Hannover 96 (A) Samstag, 28.4. Eintracht Frankfurt (H) Samstag, 5.5. 1. FC Köln (A) Samstag, 12.5. VfB Stuttgart (H)

Die Tabelle vor dem 28. Spieltag