FC Bayern München unter Heynckes 2012/13: So lief die Triple-Saison

Das Triple aus Meisterschaft, nationalem Pokal und Champions-League haben bisher nur wenige Clubs in Europa geschafft. SPOX zeigt den Weg des FC Bayern unter Trainer Jupp Heynckes zum Triple in der Saison 2012/13.

Insgesamt gelang dieses Kunststück bisher nur sieben Vereinen in Europa (siehe unten). Der FC Bayern ist der einzige deutsche Club, dem solch eine perfekte Spielzeit in der Saison 2012/13 geglückt ist.

Bayerns souveräne Meisterschaft: Die Bundesliga-Tabelle 2012/13

Der FC Bayern ließ in der Saison 2012/13 keinen Zweifel an seiner nationalen Dominanz. Das Team war vom ersten bis zum letzten Spieltag durchgängig Tabellenführer, stellte etliche Rekorde auf und wurde am Schluss mit 25 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Dortmund souverän Meister.

Platz Mannschaft Sp. Tore +/- Pkt 1 Bayern 34 98:18 80 91 2 Dortmund 34 81:42 39 66 3 Leverkusen 34 65:39 26 65 4 Schalke 34 58:50 8 55 5 Freiburg 34 45:40 5 51 6 Frankfurt 34 49:46 3 51

Bayerns Weg zum Champions-League-Titel 2013

Auch beim letzten Gewinn des Champions-League-Titels musste der FC Bayern eine Niederlage in der Gruppenphase hinnehmen. Am zweiten Spieltag verloren die Münchner überraschend mit 3:1 in Minsk gegen den Underdog Bate Baryssau.

Platz Verein S U N + G +/- Pkt. 1 FC Bayern München 4 1 1 15 7 8 13 2 Valencia CF 4 1 1 12 5 7 13 3 FC BATE Borisov 2 0 4 9 15 -6 6 4 LOSC Lille 1 0 5 4 13 -9 3

Die wohl überzeugendsten Spiele der Saison lieferte der deutsche Rekordmeister im Halbfinale: Die Bayern setzten sich deutlich (Hinspiel: 4:0, Rückspiel: 3:0) gegen den FC Barcelona und zogen so ins deutsche Finale gegen den BVB ein.

Im Wembley Stadion war es schließlich Arjen Robben, der in der 89. Minute zum 2:1 traf und somit den Champions-League-Titel perfekt machte.

© getty

FC Bayern: Die K.o.-Phase in der Champions League

Runde Begegnung Ergebnis Achtelfinale Hinspiel FC Arsenal - FC Bayern 1:3 Achtelfinale Rückspiel FC Bayern - FC Arsenal 0:2 Viertelfinale Hinspiel FC Bayern - Juventus Turin 2:0 Viertelfinale Rückspiel Juventus Turin - FC Bayern 0:2 Halbfinale Hinspiel FC Bayern - FC Barcelona 4:0 Halbfinale Rückspiel FC Barcelona - FC Bayern 0:3 Finale Borussia Dortmund - FC Bayern 1:2

So holte der FC Bayern den DFB-Pokal 2013

Wie in den restlichen Wettbewerben in dieser Saison war der BVB auch im DFB-Pokal der größte Konkurrent des FC Bayern. Bereits im Viertelfinale kam es zum Aufeinandertreffen zwischen den Teams von Jupp Heynckes und Jürgen Klopp. In der intensiven Partie gewann der Rekordmeister mit 1:0. Mit dem 3:2 Sieg im Finale gegen den VfB Stuttgart sicherte sich das Team den Pokal und erfüllte sich somit den Traum vom Triple.

Turnierphase Begegnung Ergebnis 1. Runde Regensburg - FC Bayern 0:4 2. Runde FC Bayern - FC Kaiserslautern 4:0 Achtelfinale FC Augsburg - FC Bayern 0:2 Viertelfinale FC Bayern - Borussia Dortmund 1:0 Halbfinale FC Bayern - VfL Wolfsburg 6:1 Finale FC Bayern - VfB Stuttgart 1:2

© getty

Diese Rekorde stellten Heynckes und sein Team 2012/13 auf

Die Münchner Mannschaft stellt in ihrer Triple-Saison einige Bestmarken auf:

Bereits am 28. Spieltag feierte das Team die Meisterschaft

Die Mannschaft hatte 25 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Dortmund

Der FC Bayern fuhr in einer Saison 29 Siege ein

Den Münchnern gelang eine Tordifferenz von +80 bei nur 18 Gegentoren

Die Bayern hatten mit der Rekordzahl von 91 Punkten die Meisterschaft geholt

Erzielten in jedem der 34. Ligaspiele mindestens ein Tor

Der Kader des FC Bayern München 2012/2013

Position Spieler Torwart Manuel Neuer, Tom Starke, Maximilian Riedmüller, Lukas Raeder Abwehr Holger Badstuber, Jerome Boateng, Dante, Daniel Van Buyten, David Alaba, Diego Contento, Philipp Lahm, Rafinha, Mitchell Weiser, Vladimir Rankovic Mittelfeld Javi Martinez, Luiz Gustavo, Anatoliy Tymoshchuk, Emre Can, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Pierre-Emile Höjbjerg, Patrick Weihrauch Offensive Franck Ribery, Arjen Robben, Xherdan Shaqiri, Thomas Müller, Mario Gomez, Mario Mandzukic, Claudio Pizarro

Neun Spieler im aktuellen Kader des Rekordmeisters (2017/18) stemmten die drei Trophäen schon vor fünf Jahren in die Höhe: Neuer, Starke, Rafinha, Boateng, Alaba, Martinez, Robben, Ribéry und Müller. Martinez wurde vor der Saison als damaliger Rekord-Einkauf in der Bundesliga für 40 Millionen Euro von Athletic Bilbao verpflichtet.

Alle bisherigen Triple-Gewinner im Überblick