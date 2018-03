FCB: News, Personalmeldungen und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Superliga Bröndby -

Hobro Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Superliga CA Tucuman -

Boca Juniors UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies Italien -

England Friendlies Spanien -

Argentinien

Nach dem siegreichen Achtelfinal-Rückspiel bei Besiktas blickt der FC Bayern gespannt der Viertelfinalauslosung in der Champions League am Freitag entgegen (12 Uhr im LIVETICKER). Hier findet ihr alle News, Personalmeldungen und Gerüchte rund um die Münchner.

Wagner nach erstem Champions-League-Treffer stolz

Sandro Wagner erzielte beim Auswärtserfolg seinen ersten Treffer in der Königsklasse und zeigte sich im Anschluss stolz über sein Premierentor. Mit 30 Jahren sei er "schon ein alter Sack im Fußball, es sei "toller Abend" für ihn gewesen.

Der Viertelfinalauslosung am Freitag blickt der Nationalstürmer gelassen entgegen, die Mannschaft habe "das Selbstverständnis, dass wir gegen jeden Gegner weiterkommen können".

Bayern wartet auf den Viertelfinalgegner

Am Freitag werden um 12 Uhr die Viertelfinal-Paarungen der Königsklasse ausgelost, die am 3/4. sowie am 10./11. April ausgetragen werden.

Die Münchner können dabei auf jede der anderen sieben qualifizierten Mannschaften treffen. Neben einem Wiedersehen mit Ex-Trainer Pep Guardiola ist auch eine Revanche gegen Real Madrid denkbar, welche für die Münchner in der letzten Saison in dieser Runde die Endstation markiert hatten.

Mögliche Viertelfinalgegner des FC Bayern in der CL

Mannschaft Real Madrid Juventus Turin Manchester City FC Liverpool AS Rom FC Sevilla FC Barcelona

Bierhoff glaubt an baldiges Neuer-Comeback

Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff hat sich gegenüber dem kicker zuversichtlich gezeigt, dass Manuel Neuer in absehbarer Zeit sein Comeback für den FC Bayern feiern wird.

"Ich hoffe sehr und glaube auch daran, dass Manu es schafft", verbreitet Bierhoff Optimismus. Bereits vor dem EM 2016 habe Neuer nach einer Verletzung rechtzeitig die Rückkehr auf den Platz geschafft und zu seiner Form gefunden.

© getty

Seit Mitte September steht Neuer den Münchnern aufgrund eines Mittelfußbruchs nicht zur Verfügung, Trainer Heynckes ging zuletzt von einer Rückkehr im April aus.

Daum lobt Heynckes: "Eine absolute Identifikationsfigur"

Christoph Daum hat dem FC Bayern im Gespräch mit Sky Sport News HD eine Weiterbeschäftigung von Jupp Heynckes über Saisonende hinaus empfohlen.

Heynckes sei in Daums Augen "ein unbestrittener Fachmann, ein Leader. Er verfügt über eine enorme Lebenserfahrung. Er ist eine absolute Identifikationsfigur für den gesamten Verein".

Daums Bundesligastationen im Überblick