FC Bayern: News, Gerüchte und Personal-Updates zum FCB

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco

Auch der FC Bayern München soll angeblich an Jonas Hector interessiert sein, ein Bayern-Außenverteidiger will hingegen wohl den Verein verlassen. Außerdem spricht Javi Martinez darüber, dass er nicht für die spanische Nationalmannschaft nominiert wurde. Hier gibt es einen Überblick über die aktuellen Gerüchte, News und sonstige Meldungen der Bayern.

Bayerns Martinez über Nicht-Nominierung: "Nie angerufen"

Javi Martinez steht nicht im Aufgebot für die Freundschaftsspiele Spaniens gegen Deutschland und Argentinien. Wie Martinez gegenüber ESPN erklärte, hat ihm Nationaltrainer Julen Lopetegui diese Entscheidung nicht näher erläutert. "Er hat mich nie angerufen und nichts dazu gesagt", sagte Martinez.

Der 29-Jährige weiter: "Ich weiß, es ist schwierig, ins Nationalteam zu kommen. Es sind viele gute Spieler dort."

Javi Martinez bestritt seit seinem Debüt 2010 18 Partien für die Nationalmannschaft und wurde mit der spanischen Auswahl sowohl Welt- als auch Europameister.

Javi Martinez' Statistiken bei Bayern 2017/18

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 17 1 1 Champions League 6 1 - DFB-Pokal 2 - - DFL-Supercup 1 - -

FC Bayern bereits in Kontakt mit Jonas Hector?

In den vergangenen Wochen wurde bereits Borussia Dortmund mit Jonas Hector in Verbindung gebracht. Neuesten Meldungen zufolge ist auch der FC Bayern am 27-jährigen Linksverteidiger interessiert. Das berichtet der kicker.

Demnach sollen die Bayern sogar bereits Kontakt mit Hector aufgenommen haben. Dem Vernehmen nach wäre Hector bei einem Abstieg des 1. FC Köln für rund acht Millionen Euro zu haben.

© getty

Jonas Hectors Statistiken beim 1. FC Köln

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 111 3 7 2. Liga 57 2 3 DFB-Pokal 14 - - Europa League 1 - - Regionalliga 63 5 17

Bernat will Bayern wohl verlassen

Juan Bernat kommt beim FC Bayern nicht über seine Reservistenrolle hinaus. Dementsprechend will der Spanier den FCB offenbar verlassen. Wie der kicker berichtet, wissen die Bayern-Verantwortlichen bereits vom Wechselwunsch Bernats.

Bernat wechselte 2014 vom FC Valencia nach München und steht bei den Bayern noch bis zum 30. Juni 2019 unter Vertrag. Hier gibt's alle weiteren Infos.

© getty

FC Bayern an neuem Keeper interessiert?

Nachdem vor wenigen Tagen offiziell bekannt gegeben wurde, dass Keeper Leo Weinkauf die Bayern-Reserve im Sommer in Richtung Hannover verlassen wird, sind die Bayern offenbar auf der Suche nach einem neuen Schlussmann.

Dabei soll Adrian Semper von Lokomotive Zagreb ins Visier der Bayern geraten sein. Das vermeldet die Bild. Dem Bericht zufolge hat Bayerns Torwart-Trainer Toni Tapalovic den 20 Jahre alten Torhüter beobachtet. Semper steht in Zagreb noch bis 2022 unter Vertrag.

Die Statistiken von Bayern-Ziel Semper in der Saison 2017/18