FC Bayern: News, Gerüchte und Personal-Updates vor FCB - Besiktas

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford

Am Mittwoch trifft der FC Bayern im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf Besiktas (Hinspiel 5:0), wobei ein Star nicht mit nach Istanbul reist. Außerdem meldet sich Uli Hoeneß in der Biografie von Hans Wilhelm Müller-Wohlfahrt zu Wort. SPOX fasst alle wichtigen News zum FC Bayern München zusammen.

Hoeneß über Müller-Wohlfahrt und Pep Guardiola

Bald wird die Biografie von Dr. Hans Wilhelm Müller-Wohlfahrt erscheinen. In dieser nimmt sich der Arzt Pep Guardiola zur Brust. "Ich halte Pep Guardiola für einen Menschen mit einem schwachen Selbstbewusstsein", schreibt Müller-Wohlfahrt darin.

Außerdem gibt es in dem Buch einige Gast-Beiträge - unter anderem meldet sich Uli Hoeneß zu Wort. Dieser ist davon überzeugt, dass er den Streit zwischen Guardiola und Müller-Wohlfahrt hätte verhindern können.

"Ich glaube, wäre ich damals nicht verhindert gewesen, hätte ich den Konflikt zwischen Mull und Pep Guardiola moderieren können. Pep Guardiola ist ein sehr stolzer Katalane, und die spanischen Fußballtrainer haben ein ganz anderes Verhältnis zur medizinischen Abteilung der Klubs", so der Bayern-Präsident.

Hoeneß weiter: "Dass der FC Bayern München so erfolgreich geworden ist, hat auch mit der überragenden medizinischen Abteilung zu tun, für die Mull verantwortlich war und nun wieder ist. Der Verein hat ihm sehr viel zu verdanken."

© getty

Bayern-Kader für Besiktas

Am Dienstag gab der FC Bayern seinen Kader für das Rückspiel gegen Besiktas bekannt. Neben Manuel Neuer, Kingsley Coman und Corentin Tolisso fehlt auch Arjen Robben. "Arjen Robben ist leider nicht dabei. Eine Vorsichtsmaßnahme. Es zwickt der Nerv", sagte Rummenigge vor dem Abflug nach Istanbul.

Hier gibt es die Übersicht über die Kader des FCB gegen Besiktas:

Position Spieler Torwart Ulreich Torwart Starke Torwart Früchtl Verteidigung Alaba Verteidigung Bernat Verteidigung Hummels Verteidigung Boateng Verteidigung Süle Verteidigung Kimmich Verteidigung Rafinha Mittelfeld Rudy Mittelfeld Martinez Mittelfeld Thiago Mittelfeld Müller Mittelfeld Vidal Mittelfeld James Mittelfeld Ribery Angriff Wagner Angriff Lewandowski

Bayern - Besiktas live ansehen

Das Rückspiel steigt am Mittwoch um 18 Uhr. Die Zuschauer können das Spiel entweder im ZDF (ab 17.25 Uhr) oder bei Sky (ab 17 Uhr) verfolgen. Die Besetzung bei Sky:

Kommentar: Kai Dittmann

Moderation: Sebastian Hellmann

Gäste: Dietmar Hamann, Thorsten Fink, Markus Hörwick, Erik Meijer

Das ZDF begleitet das Spiel wie folgt:

Kommentar: Bela Rethy

Moderation: Jochen Breyer

Experte: Oliver Kahn

Außerdem bietet SPOX einen Liveticker an.

Bayerns Tagesplan für das Spiel gegen Besiktas

Der Flieger hebt am Dienstag um 10 Uhr ab und landet in Istanbul voraussichtlich um 12.40 Uhr. Nachdem die Bayern im Hotel eingetroffen sind, findet um 17.15 Uhr die Pressekonferenz statt. Um 18 Uhr geht das Abschlusstraining im Stadion über die Bühne.

Das Hinspiel gewannen die Münchner mit 5:0. Die Tore erzielten Thomas Müller (2), Robert Lewandowski (2) und Kingsley Coman. Für das Viertelfinale der Champions League sind bereits sicher qualifiziert:

Manchester City

FC Liverpool

Real Madrid

Juventus Turin

Am Dienstag (13.03.) kämpft Manchester United gegen den FC Sevilla und AS Rom gegen Schachtjor Donezk ums Weiterkommen. Am Mittwoch (14.3.) trifft der FC Barcelona auf den FC Chelsea.