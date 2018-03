FC-Bayern-News: Rudy ist mit seiner Rolle unzufrieden

Premier League Do 01.03. Schenkt Auba heute Pep einen ein? World Championship Boxing So 04.03. #DAZNfightclub: Wilder vs. Ortiz, Kovalev vs. Mikhalin Indian Super League Bengaluru -

Drei Tage vor dem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg gibt es beim FC Bayern München jede Menge Neuigkeiten. Louis van Gaal spricht über seinen Wunsch, als FCB-Trainer Mesut Özil zu verpflichten, im Nachwuchs hat man sich mit einem Talent aus Kaiserslautern verstärkt. Aber es gibt auch einen Spieler, der mit seiner Rolle unzufrieden ist.

Sebastian Rudy will nicht anfangen zu grätschen

Trotz der Rotation von Bayern-Trainer Jupp Heynckes war Sebastian Rudy zuletzt zweimal nicht Kader. Der Ex-Hoffenheimer hat damit natürlich so seine Probleme. Das missfällt ihm natürlich, "weil man halt meint, dass man eigentlich dabei sein müsste." Rudy macht klar: "Bank oder Tribüne sind nicht mein Anspruch." Bei sieben Mittelfeldspielern im Kader ist der Konkurrenzkampf aber groß. Auf eine andere Position ausweichen, will der Spieler nicht.

Muss er einfach mehr dazwischenhauen? Auf dem Platz um sich grätschen? Rudy ist nach eigener Aussage ein "Typ, der den Ball will und verteilt, der die anderen gerne bedient und ihnen den Rücken freihält." Den Vidal will er nicht machen. "Ich gehe doch nicht in ein Spiel und sage, ich mache zehn Grätschen, nur um aggressiv zu erscheinen."

© getty

Lautern-Talent Will kommt nach München

Den Roten Teufeln droht in der 2. Liga der Abstieg. Aber auch wenn es mit dem Klassenerhalt klappt: Ein Supertalent ist auf jeden Fall weg. Der Kapitän der U19, Paul Will, kommt zum FC Bayern München. "Bayern München hat aber im deutschen Fußball eine besondere Stellung und in diesem Fall haben wir leider keine Chance", hat sich FCK-Sportdirektor Boris Notzon hilflos gezeigt.

Louis van Gaal: Die besten Sprüche des Ex-Bayern-Trainers © getty 1/20 Wie tickt eigentlich Louis van Gaal? Dieses Zitat gibt Aufschluss: "Es gibt Leute, die total in Gott vertrauen. Ich vertraue total in mich selbst." © getty 2/20 Amtsantritt bei den Bayern: "Das bayerische Lebensgefühl passt mir wie ein warmer Mantel. Warum? 'Mia san mia', wir sind wir - und ich bin ich: selbstbewusst, arrogant, dominant, ehrlich, arbeitsam, innovativ!" © getty 3/20 Mai 2010, aus der legendären Meisterrede auf dem Rathausbalkon: "Wir sind Meister nicht nur von München, sondern auch von Gelsenkirchen, Bremen, Hamburg. Wir sind die Besten von Deutschland und vielleicht bald von Europa!" © getty 4/20 Auf die Frage, warum er schon lange vom FC Bayern geträumt hat: "Bayern träumte ja auch schon lange von mir" © getty 5/20 Über deutsche Fußballer: "Ich mag die Mentalität. Das ist unglaublich. Sie sind noch fanatischer als ich." © imago 6/20 Als ob jemand Zweifel gehabt hätte: "Ich bin ein Womanizer" © imago 7/20 Dass man van Gaal mal Understatement vorwerfen könnte... wer hätt's gedacht: "Ich habe einen Körper wie ein Gott, aber nicht wie Mario Gomez." © getty 8/20 "Ich bin nicht immer freundlich, ich bin auch böse zu meinen Spielern und das sage ich ihnen auch." © getty 9/20 "Ich habe zum Vorstand gesagt, dass wir alle Titel feiern werden, ich bin ein Feierbiest." © getty 10/20 Über Robbens Strumpfhosen: "Ich habe so ein Teil noch nie angezogen. Mir ist nie kalt. Ich bin warmblütig, das sagt auch meine Frau. Wir schlafen immer Löffel an Löffel." © getty 11/20 "Ich bin wohl der flexibelste Trainer. Das Wichtigste ist, dass ich ein Mensch bin. Ein Mensch, dem ganz offensichtlich das Talent gegeben wurde, eine Mannschaft zu trainieren." © getty 12/20 "Sie können mich rauswerfen, und dann? Es gibt keinen Trainer mit einem besseren Lebenslauf. Wenn ich jetzt weg wäre, wen sollte Bayern dann verpflichten? Ferguson? Capello? Die sind vielleicht erfolgreicher, aber besetzt." © getty 13/20 Neu bei Manchester United: "Ich bin ein anderer Trainer als die anderen, ich habe eine eigene Identität." Und passend dazu: "Ich war überall der Cäsar." © getty 14/20 "Hello! Hello! Hey! Pay attention to the manager!" © getty 15/20 "Die Spieler müssen die Kapitäne akzeptieren. Erster Kapitän ist Wayne Rooney, zweiter Kapitän ist Michael Carrick und der dritte ist Mr. Mike Smalling. Ich meine natürlich Chris, sorry." © getty 16/20 "Es gibt keine Winterpause und das ist das Schlimmste an dieser Kultur. Ich habe eine Frau, Kinder und Enkel und ich kann sie Weihnachten nicht sehen." © getty 17/20 Über Victor Valdes: "Letzte Saison hat er sich geweigert, in der 2. Mannschaft zu spielen. Es gibt auch noch andere Dinge, die du als Keeper bei United haben musst. Wenn du diesen Prinzipien nicht folgst, gibt es nur eine Möglichkeit: Dann bist du raus!" © imago 18/20 "Die Fans schreien jede Woche: Louis van Gaal's Army! Louis van Gaal's Army! Also sind die Fans mit mir zufrieden - und die Spieler sind es auch." © getty 19/20 Zur Presse: "Wir sprechen nicht über Wayne Rooney. Du hast ihn kritisiert. Ich nicht - das warst du! Und du auch, Fettsack!" © getty 20/20 Zu guter Letzt: "Ich bin so wie ich bin, und diese Art ist nicht einfach, aber ich will meine Persönlichkeit nicht ändern, nur weil andere das wollen."

LvG: Wollte Özil zum FCB holen

Louis van Gaal packt ja derzeit aus. Am Mittwoch sprach er noch über Bastian Schweinsteiger und Uli Hoeneß, heute war Mesut Özil dran.

Den Edeltechniker wollte er nämlich im Sommer 2009 zu den Bayern holen, schließlich fehlte damals ein Regisseur. Bekommen hat er ihn bekanntlich nicht - und so kamen Daniel Pranjic und Edson Braafheid. Und wer war noch so im Gespräch?