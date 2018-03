Bayerns Trainersuche nach Tuchels Absage: Verschenkte Jahre in kaputten Luftschlössern

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? League Two Live Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Serie A Benevento -

Juventus Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Premier League West Brom -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed)

Der FC Bayern hat das Werben um Thomas Tuchel verloren, der ehemalige Trainer des BVB wird wohl den FC Arsenal oder Paris Saint-Germain übernehmen. Für die Münchner ist das ein empfindlicher wie vermeidbarer Rückschlag, der den Rekordmeister in eine gefährliche Lage bringt.

Wenn Interna aus dem Innenleben eines Vereins an die Öffentlichkeit geraten, ist es freilich nie verkehrt, deren Echtheit zu hinterfragen. Wenn es aber stimmt, was über den vergangenen Freitag beim FC Bayern aktuell durch die Medien geistert, dann hat sich die Chefetage des Rekordmeisters ordentlich verzockt.

Die Süddeutsche Zeitung schreibt von einer Telefonkonferenz, die an eben diesem Freitag eher hektisch als gemütlich anberaumt worden war. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic hatten sich mit Thomas Tuchel in Verbindung gesetzt. Jenem Tuchel, der die Großkopferten der Münchner am Vortrag darüber in Kenntnis gesetzt hatte, einen Topklub zu übernehmen. Einen Topklub, der nicht Bayern München heißt.

Es half wenig, dass die Bayern Tuchel ad hoc und persönlich dann doch noch zum Wunschkandidaten ausriefen. Denn während es bis zu diesem Telefonat kein konkretes Angebot an den 44-Jährigen gab, wartete dieser nicht monatelang auf Lebenszeichen der Münchner. Dem kicker zufolge verhandelte Tuchel mit Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal. Und wird einen der beiden Vereine im Sommer übernehmen.

Uli Hoeneß hielt zu lange an Jupp Heynckes fest

Die Reaktion der Münchner Chefetage zeigt, wie empfindlich die Bayern diese Absage trifft.

Es ist nurmehr ein offenes Geheimnis, dass es Uli Hoeneß war, der einen tatsächlichen Vorstoß beim ehemaligen Dortmund-Trainer lange blockierte. Der Zweifel hatte am als schwierig geltenden Taktiker und lieber Luftschlösser baute um ein weiteres Jahr mit seinem guten Freund Jupp Heynckes an der Seitenlinie. Dass sich der FC Bayern unter dem 72-Jährigen "auf einer Wolke" befindet war nur eine von zahlreichen, oft fast schon dreisten Umschmeichelungen, an deren Ende sich der Präsident das einhandelte, was Heynckes wiederum seit seiner Amtswiederübernahme angekündigt hatte: ein 'Nein'.

Die Bayern stehen jetzt, da die Saison bestenfalls beinahe auf den Tag genau noch zwei Monate läuft, wieder am Anfang der Trainersuche. Einem gefährlichen Anfang. Denn die Pläne A und B - Heynckes und Tuchel oder Tuchel und Heynckes, je nach dem, wen aus der Führungsriege der Münchner man danach fragen würde - sind vom Tisch. Der neue Mann im Sommer wird die C-Lösung sein.

Nun ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass auch Plan C den bevorstehenden Umbruch moderieren und die Mannschaft erfolgreich führen kann. So eine dritte Wahl beim FC Bayern wird immer noch ein Trainer sein, den sich mit der Ausnahme einer Hand voll Klubs beinahe jeder Verein wünschen würde. Der Druck auf den neuen Mann wäre allerdings unverändert immens. Denn: Ein weiteres verschenktes Jahr kann sich der FC Bayern nicht leisten.

© getty

Jupp Heynckes macht Carlo Ancelottis Job

Nach dem Abschied von Pep Guardiola 2016 entschied man sich an der Isar zur Entschleunigung. Carlo Ancelotti sollte das Level dieser Weltmannschaft konservieren, sie durch seine Erfahrung endlich zum richtigen Zeitpunkt der Saison auf Topniveau bringen und den letzten Schritt in der Königsklasse gehen, an dem Guardiola drei Jahre in Folge gescheitert war.

Ancelotti war eine auf den ersten Blick logische Wahl - scheiterte aber krachend. Sein Laissez-faire kam bei der auf Perfektionismus getrimmten Mannschaft nicht an. Ancelotti ließ das Team taktisch verkommen und überwarf ich mit den Führungsspielern. Ein riesiges Missverständnis war das alles. Unerwartet, aber von Anfang an.

Mit dem reaktivierten Heynckes bekam die Mannschaft im Oktober wieder die gewünscht strenge und ordnende Hand, was Taktik und Hierarchie angeht. 29 Spiele haben die Bayern seither gespielt, nur dreimal haben sie nicht gewonnen. Die Ergebnisse stimmen, die sechste Meisterschaft ist seit Wochen nur noch Formsache.

Die Bayerntrainer der vergangenen 20 Jahre

Trainer Amtszeit Giovanni Trapattoni 01.07.1996 bis 30.06.1998 Ottmar Hitzfeld 01.07.1998 bis 30.06.2004 Felix Magath 01.07.2004 bis 31.01.2007 Ottmar Hitzfeld 01.02.2007 bis 30.06.2008 Jürgen Klinsmann 01.07.2008 bis 27.04.2009 Jupp Heynckes 28.04.2009 bis 30.06.2009 Louis van Gaal 01.07.2009 bis 09.04.2011 Andries Jonker 10.04.2011 bis 30.06.2011 Jupp Heynckes 01.07.2011 bis 30.06.2013 Pep Guardiola 01.07.2013 bis 30.06.2016 Carlo Ancelotti 01.07.2016 bis 28.09.2017 Willy Sagnol 29.09.2017 bis 08.10.2017 Jupp Heynckes seit 09.10.2017





Doch ist es ein trügerischer Rausch, in dem sich der Klub aktuell befindet. Heynckes hat das geschafft, was Ancelottis Auftrag gewesen war: das hohe Niveau der Mannschaft stabilisieren und halten. Das macht der 72-Jährige ohne Frage meisterlich, doch sollten für die Bayern all die Partien, die eben gewonnen werden, weil man den überlegenen Kader hat, nicht der Anspruch sein. Will man sich weiterentwickeln, will man dranbleiben an den großen Spaniern, an Guardiolas City, dann braucht es eine Vision. Es braucht Neues, es braucht einen Masterplan.

Hasenhüttl, Kovac, Nagelsmann - Trainerkandidaten mit Fragezeichen

Tuchel, dessen Art auch ein Grund war, warum Hoeneß mit seinem Einverständnis zögerte, wäre ein Coach gewesen, der eben diese Dinge mitbringt. Der die Ideen von Guardiola und Louis van Gaal weiterspinnen hätte können. Der Katalane und der Niederländer, die übrigens beide als keine einfachen Charaktere gelten, unter denen der FC Bayern in den letzten bestimmt zehn Jahren aber die größten Sprünge gemacht hat.

Für die Münchner sind das aber nur noch leere Gedankenspiele. Denn die - und das hat man an der Säbener Straße wohl auch spät erkannt - beste und zudem einzig frei verfügbare Alternative für die Thronfolge von Jupp Heynckes ist mittlerweile vergeben.

FC Bayern: Thomas Tuchel sagt ab - wer wird Nachfolger von Jupp Heynckes? © getty 1/12 Der FC Bayern ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Jupp Heynckes, denn der 72-Jährige wurde lediglich als Zwischenlösung für die laufende Saison engagiert. Wer folgt Heynckes? SPOX zeigt die heißesten Kandidaten. © getty 2/12 Thomas Tuchel soll nach dem erfolglosen Ringen um eine Verlängerung von Heynckes Ende März zum Wunschkandidaten geworden sein - zu spät! Angeblich hat der Ex-BVB-Coach den Bayern abgesagt, weil er mittlerweile bei einem ausländischen Klub im Wort steht. © getty 3/12 Womit der FCB wieder am Anfang wäre. Und bei Mauricio Pochettino? Der Spurs-Coach wurde von spanischen Medien mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht- und soll mit Harry Kane auch gleich Ersatz für den abwanderungswilligen Lewandowski im Gepäck haben. © getty 4/12 Abgesehen davon, wie wild dieses Gerücht ist, soll man beim Rekordmeister ohnehin einen deutschsprachigen Übungsleiter bevorzugen. Leipzigs Erfolgscoach Ralph Hasenhüttl würde ins Profil passen. © getty 5/12 Genau wie Niko Kovac, der die Bayern aus seiner aktiven Zeit kennt: Der heutige Trainer von Eintracht Frankfurt stand zwischen 2001 und 2003 insgesamt 34 Mal für den deutschen Rekordmeister auf dem Platz. © getty 6/12 Einst Teamkollege von Karl-Heinz Rummenigge bei Servette Genf genießt Lucien Favre ein gutes Standing beim Bayern-Verantwortlichen. Für ihn spricht die Erfahrung: Bereits 26 Jahre lang war der Schweizer als Trainer tätig, unter anderem in Gladbach. © getty 7/12 Bereits nach der Entlassung von Carlo Ancelotti wurde Julian Nagelsmann als heißer Anwärter auf das Traineramt der Bayern gehandelt. Das Problem: Nagelsmann steht bei Hoffenheim unter Vertrag, und zwar bis 2021. © getty 8/12 Zu Christian Streich soll der FCB sogar schon einmal Kontakt aufgenommen haben. Doch Freiburgs Trainer dementierte lässig wie immer: "Ich wäre fast beleidigt gewesen, wenn bei den vielen Namen ich nicht irgendwann auch aufgetaucht wäre." © getty 9/12 "Joachim Löw wäre der ideale Heynckes-Nachfolger", meint zumindest Lothar Matthäus. Nach der WM 2018 könnte Löw seine Amtszeit beim DFB-Team beenden und nach München wechseln, zumal er seit Jahren erfolgreich mit Bayern-Spielern zusammenarbeitet. © getty 10/12 Bereits nach seinem Engagement bei Dortmund galt Jürgen Klopp als heißer Kandidat für das Münchner Traineramt. Klopp scheint perfekt ins Profil des FCB zu passen, fühlt sich aber derzeit beim FC Liverpool pudelwohl. © getty 11/12 Im vergangenen Oktober hat der FC Bayern angeblich Luis Enrique kontaktiert. Der Ex-Coach des FC Barcelona stünde direkt zur Verfügung. © getty 12/12 Vereinsikone Oliver Kahn hingegen wüscht sich einen Trainer aus dem eigenen Unterbau. Amateure-Coach Tim Walter wäre demnach eine naheliegende Option.

Und jetzt? Intern soll man sich auf einen deutschsprachigen Coach geeinigt haben, was viele Kandidaten mit noch mehr Fragezeichen mit sich bringt. Ralph Hasenhüttl wäre jetzt wohl die logischste Wahl, wenn der sich nicht selbst vor Kurzem zu wenig internationale Erfahrung für den Rekordmeister attestierte hätte. Beim zu Saisonbeginn gehypten Julian Nagelsmann ist man in München mittlerweile zur Einsicht gekommen, dass das Amt als Bayern-Trainer für den 30-Jährigen noch eine Nummer zu groß ist. Für den sehr guten aber auch sehr unerfahrenen Trainer Niko Kovac spricht manches, mehr spricht aber gegen ihn.

Nun wird die bayrische Welt freilich nicht untergehen, egal, wer da im Sommer an der Säbener Straße vorgestellt wird. Es ist Kritik auf höchstem Niveau, der sich der FC Bayern ausgesetzt sieht - weil sich der Klub aber gerne auf selbigem sieht, muss er sich dem auch stellen. Denn ein jahrelanger Status Quo hilft den Ansprüchen des Rekordmeisters nicht weiter.

Das haben auch die Spieler in den vergangenen zwei Spielzeiten gemerkt. Anfang des Jahres sagte Jerome Boateng ganz offen, dass der FC Bayern in der Champions League "nicht mehr zu den Top-Favoriten" gehöre. Um in Zukunft diesen Status wieder innezuhaben, und zwar dauerhaft wie in den Jahren zuvor, muss der nächste Trainer die Mannschaft wieder auf ein anderes Niveau heben.

Einer, der das sicherlich gekonnt hätte, trainiert wohl bald in London. Oder Paris.