FCB-News: Stimmen und Personal-Updates rund um den FC Bayern

Die Bayern am 26. Spieltag den Hamburger SV mit 6:0 geschlagen und die drei Punkte in München behalten. Die Talfahrt des HSV geht weiter, Mats Hummels und Joshua Kimmich nahmen Stellung zum Abstiegskampf. Hier findet ihr alle News und Personalmeldungen zum FC Bayern München vor dem Spiel gegen Besiktas (18 Uhr im LIVETICKER).

Bayern-Stars Hummels und Kimmich würden HSV-Abschied bedauern

"Es bewegt mich tatsächlich, dass sie so weit unten stehen", äußerte sich Mats Hummels nach der deutlichen Niederlage der Hanseaten. "Das ist eine der wenigen Mannschaften, die seit ich Fußball verfolge, immer dabei sind. Aber klar, jetzt gerade sind sie in einer schwierigen Situation, da muss man nicht drum rum reden."

Auch Joshua Kimmich gab nach dem Spiel zu, mit den Traditionsteams im Abstiegskampf zu leiden: "Es ist schade für die Bundesliga, dass mit Köln und Hamburg zwei so wichtige Fußballstädte unten drinstehen. Gerade in meiner Familie sind einige Hamburg-Fans, deswegen ist es bei uns zu Hause immer mal ein Thema. Sie sind sieben Punkte hinten dran. Es ist noch nicht vorbei, aber es wird natürlich schwierig."

Corentin Tolisso erleidet schwere Prellung oberhalb des Sprunggelenks

Corentin Tolisso hat sich im Spiel gegen den Hamburger SV eine "schwere Prellung der Weichteile des rechten Schienbeins knapp oberhalb des Sprunggelenks zugezogen". Dies teilte der Klub am Sonntag mit.

Tolisso, erlitt die Verletzung nach nur 20 Minuten Spielzeit in der zweiten Hälfte bei einem Zusammenprall mit dem Hamburger Vasilije Janjicic. Er wurde in der 65. Minute ausgewechselt.

Ob der französische Nationalspieler am Mittwoch zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Besiktas Istanbul wieder fit ist, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Der Verein teilte lediglich mit, dass Tolisso "nun in den kommenden Tagen intensiv behandelt" wird.

Jerome Boateng: "Ich bete regelmäßig"

Jerome Boateng hat in einem Interview tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt während seiner Verletzungspausen über die vergangenen zwei Jahre gegeben. Er sprach dabei von Gesprächen mit Gott als Kraftquelle und gestand ein, vorschnell auf den Platz zurückgekehrt zu sein.

"Mein Körper war nicht mehr so, wie ich ihn kannte", sagte Boateng im Gespräch mit Welt am Sonntag zu seiner Zwangspause in der vergangenen Saison. "Ich habe Fehler gemacht und zu früh wieder angefangen. Aber als Fußballer willst du einfach schnell wieder dabei sein und der Mannschaft helfen."

Gespräche mit Gott haben ihm sehr geholfen: "Ich bete regelmäßig und habe mich gerade in dieser schwierigen Zeit an ihn gewendet, zum Beispiel vor dem Schlafengehen", sagte Boateng. "Das hat mir viel Kraft gegeben, genau wie meine Familie mich sehr unterstützt hat."

Lewandowski schneller als Gerd Müller

Robert Lewandowski kam gegen den HSV durch dreifache Treffer auf sein 100. Bundesliga-Tor für den FC Bayern. Innerhalb von nur 120 Spielen gelang ihm diese Marke und er erreichte sie damit sogar schneller als Gerd Müller (136 Spiele).

Saison Verein Bundesligatore (Spiele) Torschützenkönig 2010/11 Borussia Dortmund 8 (33) nein 2011/12 Borussia Dortmund 22 (34) nein 2012/13 Borussia Dortmund 24 (31) nein 2013/14 Borussia Dortmund 20 (33) ja 2014/15 Bayern München 17 (31) nein 2015/16 Bayern München 30 (32) ja 2016/17 Bayern München 30 (33) nein 2017/18 Bayern München 23 (24) nein

Mit 23 Toren ist Lewandowski auf dem besten Wege, zum dritten Mal in Folge die 30 Tore in der Bundesliga zu knacken. Seine dritte Torjägerkrone scheint ihm sicher. Hier ist ihm Gerd Müller (sieben Mal Torschützenkönig) allerdings noch weit voraus.