FCB-News: Blitzte Bayern München bei Mega-Talent aus Frankreich ab?

Bayern München soll sich einst von einem Mega-Talent aus Metz einen Korb eingehandelt haben - trotz Mega-Angebot. Und: Besiktas' Abwehrchef Pepe für das Rückspiel in der Champions League fehlen. Hier gibt es alle relevanten News, Meldungen und Gerüchte zum FCB.

Hat Bayern München für Thill geboten?

Das große Talent Vincent Thill könnte offenbar den FC Metz im Sommer verlassen. Wie das Luxemburger Wort berichtet, soll noch im März eine Entscheidung gefällt werden. Demnach steht sowohl ein Leihe als auch ein Kauf im Raum.

Neben West Ham United soll auch Juventus Turin an dem 18-jährigen zentralen Mittelfeldspieler interessiert sein. Angeblich wollte der FC Bayern Thill vor zwei Jahren verpflichten. Das vermeldet zumindest Calciomercato. Wie die Quelle ausführt, waren die Bayern sogar bereit, bis zu 25 Millionen Euro Ablöse zu bezahlen. Allerdings lehnte die Familie Thill ein Angebot ab.

© getty

Vincent Thills Statistiken

Wettbewerb Einsätze Ligue 1 2 Coupe de la Ligue 2 Coupe de France 2 Nationalmannschaft Luxemburg 11

Derby zwischen FC Bayern II und 1860 II in der Allianz Arena

Größtmögliche Bühne für das "kleine" Münchner Derby! Das Stadtduell in der Regionalliga zwischen der zweiten Mannschaft von Bayern und dem TSV 1860 findet in der Allianz Arena statt. Anpfiff der Begegnung des 36. Spieltags am Sonntag, 29. April ist um 15 Uhr.

Die Preise bleiben dabei identisch wie im Stadion an der Grünwalder Straße, also bei 5,- Euro (Stehplatz), 10,- Euro (Sitzplatz Kurve) und 15,- (Sitzplatz Gerade). Nach 23 Spielen führt 1860 die Tabelle der Regionalliga mit 49 Punkten an. Die kleinen Bayern sind mit 45 Zählern Zweiter. Das Hinspiel hatten die Roten 1:0 gewonnen.

Wagner über WM-Chancen

In Rund 100 Tagen beginnt die WM in Russland und der Kampf um die Plätze in Löws Kader spitzt sich allmählich zu. Bayerns Sandro Wagner rechnet sich gute Chancen auf eine Nominierung aus.

"Jogi Löw entscheidet. Ich akzeptiere jede Entscheidung. Aber ich bin sehr, sehr positiv, dass ich mitfahren darf. Ich schaue nur auf mich, bin überzeugt von mir", sagte Wagner gegenüber der Bild. Hier geht's zur ausführlichen News.

© getty

Bayern-Gegner Besiktas bangt um Pepe

Rund eine Woche vor dem Rückspiel in der Champions League zwischen Bayern und Besiktas bangen die Türken um den Einsatz von Pepe. Der Abwehrchef erlitt einen Zehenbruch und wird türkischen Medienberichten zufolge nicht mehr im März spielen können.

Die Bayern gewannen das Hinspiel mit 5:0. Das Rückspiel findet am 14. März um 18 Uhr statt.

© getty

Die Karriere-Stationen von Pepe