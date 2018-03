FC-Bayern-News: Gerüchte und Personalien rund um den FCB

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Serie A Benevento -

Juventus Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Premier League West Brom -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Levante -

Las Palmas Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Primera División Valencia -

Espanyol Serie A Milan -

Sassuolo Ligue 1 Marseille – Montpellier Superliga Talleres -

Independiente

Karl-Heinz Rummenigge hat einem möglichen Abschied von Robert Lewandowski eine Absage erteilt und das Gerücht um Malcom als "Ente" bezeichnet. Gleichzeitig deutet er ein Umdenken in der Transferpolitik an. Die wichtigsten FCB-News des Tages im Überblick.

Rummenigge über Lewandowski und Malcom

Gegenüber dem kicker hat sich der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge über zwei vieldiskutierte Personalien geäußert.

Robert Lewandowski erklärte er trotz anhaltender Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu Real Madrid für unverkäuflich. "Die Wette nehme ich gerne an, dass Robert in der nächsten Saison hundertprozentig bei Bayern München spielen wird", sagte er und fragte rhetorisch: "Was soll uns motivieren, eine andere Richtung einzuschlagen?"

Dass der FC Bayern an einer Verpflichtung von Malcom von Girondins Bordeaux interessiert sei, dementierte Rummenigge: "Das ist eine Ente, die auf einem Münchner See gelandet ist."

© getty

FC Bayern auf Trainersuche

Nach der angeblichen Absage von Thomas Tuchel und der wohl intern kommunizierten abschließenden Beteuerung von Jupp Heynckes, nicht weitermachen zu wollen, muss sich der FC Bayern auf der Trainersuche neu orientieren. SPOX hat die möglichen Kandidaten zusammengestellt.

FC Bayern: Thomas Tuchel sagt ab - wer wird Nachfolger von Jupp Heynckes? © getty 1/12 Der FC Bayern ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Jupp Heynckes, denn der 72-Jährige wurde lediglich als Zwischenlösung für die laufende Saison engagiert. Wer folgt Heynckes? SPOX zeigt die heißesten Kandidaten. © getty 2/12 Thomas Tuchel soll nach dem erfolglosen Ringen um eine Verlängerung von Heynckes Ende März zum Wunschkandidaten geworden sein - zu spät! Angeblich hat der Ex-BVB-Coach den Bayern abgesagt, weil er mittlerweile bei einem ausländischen Klub im Wort steht. © getty 3/12 Womit der FCB wieder am Anfang wäre. Und bei Mauricio Pochettino? Der Spurs-Coach wurde von spanischen Medien mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht- und soll mit Harry Kane auch gleich Ersatz für den abwanderungswilligen Lewandowski im Gepäck haben. © getty 4/12 Abgesehen davon, wie wild dieses Gerücht ist, soll man beim Rekordmeister ohnehin einen deutschsprachigen Übungsleiter bevorzugen. Leipzigs Erfolgscoach Ralph Hasenhüttl würde ins Profil passen. © getty 5/12 Genau wie Niko Kovac, der die Bayern aus seiner aktiven Zeit kennt: Der heutige Trainer von Eintracht Frankfurt stand zwischen 2001 und 2003 insgesamt 34 Mal für den deutschen Rekordmeister auf dem Platz. © getty 6/12 Einst Teamkollege von Karl-Heinz Rummenigge bei Servette Genf genießt Lucien Favre ein gutes Standing beim Bayern-Verantwortlichen. Für ihn spricht die Erfahrung: Bereits 26 Jahre lang war der Schweizer als Trainer tätig, unter anderem in Gladbach. © getty 7/12 Bereits nach der Entlassung von Carlo Ancelotti wurde Julian Nagelsmann als heißer Anwärter auf das Traineramt der Bayern gehandelt. Das Problem: Nagelsmann steht bei Hoffenheim unter Vertrag, und zwar bis 2021. © getty 8/12 Zu Christian Streich soll der FCB sogar schon einmal Kontakt aufgenommen haben. Doch Freiburgs Trainer dementierte lässig wie immer: "Ich wäre fast beleidigt gewesen, wenn bei den vielen Namen ich nicht irgendwann auch aufgetaucht wäre." © getty 9/12 "Joachim Löw wäre der ideale Heynckes-Nachfolger", meint zumindest Lothar Matthäus. Nach der WM 2018 könnte Löw seine Amtszeit beim DFB-Team beenden und nach München wechseln, zumal er seit Jahren erfolgreich mit Bayern-Spielern zusammenarbeitet. © getty 10/12 Bereits nach seinem Engagement bei Dortmund galt Jürgen Klopp als heißer Kandidat für das Münchner Traineramt. Klopp scheint perfekt ins Profil des FCB zu passen, fühlt sich aber derzeit beim FC Liverpool pudelwohl. © getty 11/12 Im vergangenen Oktober hat der FC Bayern angeblich Luis Enrique kontaktiert. Der Ex-Coach des FC Barcelona stünde direkt zur Verfügung. © getty 12/12 Vereinsikone Oliver Kahn hingegen wüscht sich einen Trainer aus dem eigenen Unterbau. Amateure-Coach Tim Walter wäre demnach eine naheliegende Option.

FC Bayern: bald ein 100-Millionen-Euro-Transfer?

Rummenigge hat im kicker über ein mögliches Umdenken des FC Bayern in der Transferpolitik gesprochen. "Wir hätten heute weniger Bedenken, einen Transfer um die 100 Millionen zu machen, als es noch vor Jahren der Fall war", sagte er.

Solch teure Transfers würden nicht nur das sportliche Niveau der Mannschaft anheben, sondern auch "Medienaufmerksamkeit, eine Attraktion für das Sponsoring, Merchandising, für soziale Medien" bringen.

Der aktuelle Rekordtransfer ist Corentin Tolisso, der vor der laufenden Saison für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon nach München gewechselt war.

Die Rekordtransfers des FC Bayern