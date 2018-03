FC Bayern: Ex-Trainer Willy Sagnol lobt Transferziel Malcom von Girondins Bordeaux

Premier League Darts Do 01.03. Mensur Suljovic fordert Michael van Gerwen Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Superliga Midtjylland -

Bröndby Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante A-League Melbourne City -

Melbourne Victory CSL Guangzhou Evergrande -

Guangzhou R&F Ligue 1 Nizza -

Lille Ligue 1 Monaco -

Bordeaux Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona Premier League Burnley -

Everton Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading First Division A Brügge -

Kortrijk Ligue 1 Amiens -

Rennes Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Toulouse Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Tottenham -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Getafe Serie A Neapel -

AS Rom Premier League Leicester -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Premier League Swansea -

West Ham (DELAYED) Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Premier League Lok Moskau -

Spartak Moskau Eredivisie Vitesse -

Ajax Premier League Brighton -

Arsenal 1. HNL Dinamo Zagreb -

Slaven Belupo Ligue 1 Caen -

Straßburg Serie A FC Turin -

Crotone Serie A Udinese -

Florenz Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A Atalanta -

Sampdoria Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Ligue 1 Montpellier -

Lyon Superliga Bröndby -

Odense Primera División Real Sociedad -

Alaves Primera División Valencia -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Ligue 1 Marseille -

Nantes Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas Championship Leeds -

Wolverhampton Ligue 1 Straßburg -

Monaco Serie A AS Rom -

FC Turin Primera División Girona -

La Coruna J1 League Sendai -

Kobe CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Championship Millwall -

Brentford Primera División FC Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton Eredivisie Willem II -

PSV Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

St. Etienne Premier League Huddersfield -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Southampton Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis

Willy Sagnol hat die Gerüchte um einen Wechsel von Mittelfeldstar Malcom zum FC Bayern München weiter befeuert. Sagnol, langjähriger Spieler und zu Beginn der Saison Co-Trainer der Münchner, schwärmte von dem Brasilianer, den er einst als Trainer bei Girondins Bordeaux entdeckte.

"Ich habe Malcom entdeckt und im Januar 2016 aus Brasilien nach Bordeaux geholt. Ich habe einigen Druck in Frankreich bekommen, weil ich fünf Millionen Euro für einen 18-Jährigen zahlte. Aus heutiger Sicht ist das ein echtes Schnäppchen. Und seine Entwicklung ist noch nicht zu Ende", erklärte Sagnol gegenüber der Sport Bild.

Zwar verlängerte Malcom seinen Vertrag in Bordeaux noch im vergangenen Herbst vorzeitig bis 2021, doch er verkündete unlängst, im Sommer wechseln zu wollen. Sein Klub will ihm dabei keine Steine in den Weg legen, wie auch Ex-Trainer Sagnol bestätigte: "Bordeaux möchte Malcom unbedingt verkaufen, weil sie das Geld wollen."

Nach seinem Engagement als Assistent von Carlo Ancelotti bei den Bayern ist Sagnol aktuell Technischer Mitarbeiter an der Säbener Straße. Gut möglich also, dass er seine alten Kontakte spielen lässt, um Malcom nach München zu holen.

Malcom als möglicher Nachfolger für Ribery und Robben

Gerüchte um ein Interesse gibt es seit längerer Zeit, immerhin ist die Zukunft von Franck Ribery und Arjen Robben, deren Verträge im Sommer auslaufen, weiter ungewiss.

Direkt äußerte sich Sagnol nicht zu einem möglichen Werben um Malcom, aber er verglich ihn mit den langjährigen Mitgliedern der bayrischen Flügelzange: "Er ist eher ein Spieler wie Robben, weniger wie Ribery. Er ist nicht ganz so schnell, hat aber eine Super-Technik."

Die Nachfolge-Kandidaten von Arjen Robben und Franck Ribery beim FC Bayern München © getty 1/12 Die Verträge von Franck Ribery und Arjen Robben laufen zum Ende der Saison aus. Wie geht es weiter mit dem Traumduo auf dem Flügel? In nicht allzu ferner Zukunft braucht der FC Bayern Nachfolger © getty 2/12 Mit Kingsley Coman haben die Bayern für eine Position schon einen vielversprechenden Mann im Kader. Aber es gibt weitere Kandidaten (in alphabetischer Reihenfolge) © getty 3/12 Leon Bailey (Bayer Leverkusen): Hat sich zum Ende der Hinrunde in den Fokus gespielt. Kann auf beiden Seiten spielen, bringt hohe Geschwindigkeit und Abschlussstärke mit. Vertrag bis 2022 © getty 4/12 Julian Brandt (Bayer Leverkusen): Sein Name hält sich schon länger im Dunstkreis des FC Bayern. Nicht ganz so dynamisch wie Bailey. Bekam in der Hinrunde von Bayerns Ex-Sportvorstand Sammer die Leviten gelesen. Vertrag bis 2019 © getty 5/12 Yannick Carrasco (Atletico Madrid): Gab Gerüchte, dass er den Verein am Ende der Saison verlassen dürfe. Der Klub dementierte. Zu teuer, um ihn aus dem Vertrag herauszukaufen (Ausstiegsklausel: 100 Mio. Euro). Vertrag bis 2022 © getty 6/12 Julian Draxler (Paris St.-Germain): War nach den Neymar-Transfer schon abgeschrieben, kam aber auf seine Einsätze. Bei PSG trotzdem nur in der zweiten Reihe. Könnte in München den nächsten Schritt machen. Vertrag bis 2021 © getty 7/12 Serge Gnabry (1899 Hoffenheim): Gehört dem FC Bayern schon. Das erste Halbjahr in Hoffenheim war von Verletzungen geprägt. Soll zurückkehren und sich dann beweisen. Kein klassischer Außenspieler. Vertrag bis 2018 © getty 8/12 Malcom (Girondins Bordeaux): Spielt beim Abstiegskandidaten groß auf und gehört zu den besten Scorern der Liga. International aber noch weitgehend unerfahren. Vertrag bis 2021 © getty 9/12 Thomas Lemar (AS Monaco): Wagte nach der sensationellen Saison nicht gleich den Absprung, holt das vermutlich im Sommer nach. Auch Arsenal und Liverpool sollen großes Interesse haben. Vertrag bis 2020 © getty 10/12 Sadio Mane (FC Liverpool): Vor seinem Wechsel nach Liverpool war Bayern schon mal interessiert. Mittlerweile wohl zu teuer. Unter 100 Millionen Euro dürfte nichts gehen. Vertrag bis 2021 © getty 11/12 Leroy Sane (Manchester City): Als Sane auf dem Markt war, hatten die Bayern Robben, Ribery, Coman sowie Costa und entschieden sich gegen ein Angebot. Pep und City werden ihn nicht ziehen lassen. Vertrag bis 2021 © getty 12/12 Florian Thauvin (Olympique Marseille): Noch ein Ligue-1-Spieler, in dieser Saison noch erfolgreicher als Malcom und auch vier Jahre älter. Auch Ribery kam 2007 aus Marseille ... Vertrag bis 2021

Nicht nur der FC Bayern ist interessiert

Es haben allerdings weitere Vereine Interesse an dem Linksfuß, der auf beiden Außenpositionen im Angriff einsetzbar ist. Nach Goal-Informationen warb der FC Arsenal bereits im Winter um ihn, Manchester United und Tottenham werden ebenfalls als Kandidaten gehandelt.

Und auch aus Deutschland soll es einen Mitbewerber geben: Die Sun schreibt, Pokalsieger Borussia Dortmund habe Bordeaux ein Angebot für seinen Star unterbreitet. Der französische Traditionsverein soll demnach 57 Millionen Euro Ablöse für Malcom fordern.