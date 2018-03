Bayern ohne James und Boateng - Heynckes wegen Robben "gelassen"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts League One Portsmouth -

Oxford

Jupp Heynckes muss im Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Hertha BSC auf James und Jerome Boateng verzichten.

James zog sich beim 5:0 in der Champions League gegen Besiktas Istanbul eine Muskelverletzung an der Wade zu, Weltmeister Boateng klagte nach dem Achtelfinal-Hinspiel über Unwohlsein. "Er hat eine Erkältung, und es ist ein Magen-Darm-Infekt dazugekommen", sagte Heynckes.

Leicht angeschlagen sind auch Mats Hummels und Joshua Kimmich (beide mit Prellungen). Bei beiden hofft der Bayern-Coach aber auf einen Einsatz gegen die Berliner.

"Das wird alles überbewertet"

19 Punkte hat der FC Bayern Vorsprung auf den Zweiten Dortmund. Dass es deshalb zu einem Spannungsabfall kommen könnte, glaubt Heynckes nicht: "Ich habe keine Bedenken, dass die Mannschaft in der Konzentration nachlässt. Es kann kein Relaxen geben, das wird auch nicht stattfinden."

Erneut gelassen reagierte der 72-Jährige auf die jüngsten Äußerungen von Arjen Robben, der mit seiner Reservistenrolle beim Besiktas-Spiel nicht einverstanden gewesen war. "Das wird alles überbewertet. Ich finde nicht, dass das unser Betriebsklima stört. Wenn Spieler ehrgeizig und leidenschaftlich, dann ist das nachvollziehbar, dass jeder spielen will. Damit gehe ich gelassen um. Es ist alles bestens", sagte Heynckes.

Rumenigge will "Erfolgsgeschichte weiterschreiben"

"Gesunder Konkurrenzkampf ist immer gut. Das ist eher motivierend", fügte er an. Man werde an Robben, aber auch an Franck Ribery "noch viel Freude haben. Das werden noch ganz, ganz wichtige Spieler in den nächsten Wochen."

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge unterstrich im Bayern-Magazin derweil noch einmal die Bedeutung des Trainers. Heynckes habe für eines der "erstaunlichsten Comebacks in der Geschichte des deutschen Fußballs gesorgt: von fünf Punkten Rückstand auf 19 Punkte Vorsprung - diese halbe Heynckes-Saison ist jetzt schon fast historisch. Und wir werden alles dafür tun, diese Erfolgsgeschichte bis Mai in allen drei Wettbewerben weiter zu schreiben".