Robert Lewandowski über die Transfergerüchte zu Real Madrid: "Interessieren mich nicht"

Six Nations Sa 10.02. Nur was für richtig harte Kerle: Six Nations auf DAZN Cup Live Brügge -

Lüttich Coupe de France Live Grenoble -

Straßburg Copa del Rey Live Valencia -

FC Barcelona Ligue 1 St. Etienne -

Marseille Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas A-League Melbourne City -

FC Sydney Primera División Villarreal -

Alaves Premier League Tottenham -

Arsenal Championship Sheffield Utd -

Leeds Serie A SPAL -

AC Mailand Championship Bristol City -

Sundeland Primera División Malaga -

Atletico Madrid 1. HNL Osijek -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Toulouse -

PSG Serie A Crotone -

Atalanta Premier League Man City -

Leicester Primera División Leganes -

Eibar Ligue 1 Angers -

Monaco Ligue 1 Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Dijon – Nizza Ligue 1 Guingamp -

Caen Ligue 1 Metz -

Montpellier Premier League Everton -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Neapel -

Lazio Primeira Liga Portimonense -

Benfica Premier League West Ham -

Watford (DELAYED) Premier League Stoke -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) Primera División FC Sevilla -

Girona Eredivisie Ajax -

Twente Serie A Sassuolo -

Cagliari Premier League Huddersfield -

Bournemouth Championship Aston Villa -

Birmingham Eredivisie Vitesse -

Feyenoord First Division A Waasland-Beveren -

Brügge Ligue 1 Straßburg -

Troyes Serie A Inter Mailand -

Bologna Serie A Chievo Verona -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Udinese Premier League Newcastle -

Man United Primera División FC Barcelona -

Getafe Ligue 1 Nantes -

Lille Primeira Liga Chaves -

FC Porto Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Bröndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes Superliga Lanus -

River Plate Premier League Chelsea -

West Bromwich Primera División La Coruna -

Real Betis Indian Super League Goa -

Chennai A-League Sydney Wanderers -

Newcastle Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo Ligue 1 Troyes -

Dijon Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby -

Leeds

Robert Lewandowski hat sich bei einer Pressekonferenz über die aktuelle Situation des FC Bayern München und den Kampf um die Torjägerkanone geäußert. Außerdem dementierte er Gerücht über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid und forderte, Trainer Jupp Heynckes bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung nicht unter Druck zu setzen.

Am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) trifft Lewandowski mit dem FC Bayern in der Bundesliga auf den FC Schalke 04.

Robert Lewandowski über ...

... die aktuelle Situation des FC Bayern: "Wir kennen es, im Februar oder März schon viele Punkte Vorsprung zu haben. In den letzten Jahren war es unser Problem, dass wir schon relativ früh Meister waren. Dann in der Champions League die Spannung hochzuhalten, ist ein bisschen schwierig. Wir müssen immer Top-Leistungen bringen, egal wieviele Punkte wir in der Bundesliga Vorsprung haben. Es darf nicht passieren, dass wir in der Bundesliga nur 80 Prozent geben. Wenn wir in der Bundesliga immer 100 Prozent geben, wird es auch in der Champions League einfacher. Das wollen wir besser machen als in den vergangenen Jahren."

... den Kampf um die Torjägerkanone: "Meine Situation ist die gleiche wie die des FC Bayern im Meisterschaftskampf: Wir sind beide in einer guten Position. Der Kampf um die Torjägerkanone hängt aber nur von mir selbst ab, denn ich kämpfe mit niemandem anderen. Drei Jahre lang habe ich mich mit Aubameyang um die Torjägerkanone duelliert, aber weil er jetzt weg ist, fehlt die kleine Motivation des Zweikampfes. Mein Ziel ist es, bis zum Ende der Saison mindestens 30 Tore zu haben."

... eine mögliche Rotation mit Sandro Wagner: "Wenn ich eine Pause bekomme, bringe ich im nächsten Spiel manchmal eine noch größere Leistung. Ich habe kein Problem mit dieser Situation, aber für mich ist es ein bisschen was Neues."

... die Möglichkeit, gegen Schalke im elften Heimspiel in Folge zu treffen und somit mit seinem Trainer und aktuellen Rekordhalter Jupp Heynckes gleichzuziehen: "Ich hoffe, dass ich von Anfang an spiele, und der Trainer nicht eifersüchtig wird, wenn ich treffe."

... die Arbeit mit Heynckes: "Er versucht, mir zu helfen und sagt mir, was ich besser machen kann. Daraus ziehe ich immer Gutes. Ich freue mich, dass ich mit ihm zusammenarbeiten kann."

... Heynckes' Zukunft: "Er hat gezeigt, was er mit der Mannschaft machen kann, und wir sind alle sehr zufrieden mit ihm. Es ist aber seine Entscheidung und die muss man respektieren. Ich mag es nicht, wenn Druck auf eine andere Person gemacht wird."

... die Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid: "Ich kenne die Situation sehr gut, weil ich diese Spekulationen jedes Jahr höre. Diese Gerüchte interessieren mich nicht."

... angebliche Verhandlungen zwischen seinem Berater Cezary Kucharski und Real Madrid: "Ich habe keine Ahnung und nicht gehört, dass er mit dem Verein spricht. Das ist das nächste Gerücht."