FC Bayern München: News, Gerüchte und Personalmeldungen rund um den deutschen Rekordmeister

Ohne James und Kingsley Coman tritt der FC Bayern am 23. Spieltag in Wolfsburg an (15.30 Uhr im Liveticker). Hier findet ihr vor dem Gastspiel in Niedersachsen alle News, Gerüchte und Personalmeldungen rund um die Münchner.

James und Coman fehlen in Wolfsburg

Wie die Bild berichtet, trat der FC Bayern die Reise in die Autostadt ohne James und Kinsgley Coman an. Während der franzöische Flügelspieler mit einer Erkältung nicht zur Verfügung steht, wird James dem Vernehmen nach für die Champions-League-Partie bei Besiktas geschont.

Auch Vidal wird in Wolfsburg nicht mitwirken, der Chilene fehlt aufgrund einer Gelbsperre. Thiago wird hingegen nach dreimonatiger Verletzungspause sein Comeback feiern, Jupp Heynckes stellte dem Mittelfeldspieler bereits einen Startelfeinsatz in Aussicht.

Robben befürwortet Heynckes-Verbleib

Im Gespräch mit dem Portal Sportbuzzer hat sich Arjen Robben für einen Verbleib von Jupp Heynckes über das Saisonende hinaus ausgesprochen.

"Ich würde mich freuen, wenn Jupp Heynckes noch weitermacht - aber das ist ganz alleine seine Entscheidung und egal, wie diese ausfällt, muss man sie respektieren", erklärte der Niederländer.

Robbens Statistiken beim FC Bayern

Wettbewerb Einsätze Tore Assists Bundesliga 183 93 60 DFB-Pokal 29 16 15 Champions League 62 23 18 DFL-Supercup 3 3 1 UEFA Supercup 1 0 0

Alaba riet Friedl zu Werder-Wechsel

Marco Friedl, Winter-Neuzugang von Werder Bremen, verriet der Bild, dass ihn sein ehemaliger Teamkollege David Alaba zu dem Wechsel riet.

© getty

"David hat mir auch zu einem Wechsel nach Bremen geraten. Er hat gesagt, dass es für einen jungen Spieler wichtig ist, auch mal bei einem anderen Klub Erfahrungen zu sammeln", erklärte Friedl seinen Wechsel an die Weser.