FCB: Gerüchte, News und Personalien rund um den FC Bayern

Der FC Bayern hat sich im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals eine hervorragende Ausgangslage erarbeitet, gleichzeitig stellte Trainer Jupp Heynckes einen Vereinsrekord ein. In Interviews mit der SportBild äußerten sich Matthias Sammer und David Alaba. Die wichtigsten FCB-News des Tages im Überblick.

Jupp Heynckes stellt Vereinsrekord ein

Heynckes hat beim 5:0-Sieg des FC Bayern gegen Besiktas einen Vereinsrekord eingestellt, er gewann das 14. Pflichtspiel in Folge. Selbiges schaffte beim FCB bislang nur Pal Csernai, der in der Saison 1980/81 zwischen August und November ebenfalls 14 Mal in Folge siegreich war.

Sollte Bayern am Samstag (15.30 im LIVETICKER) gegen Hertha BSC gewinnen, wäre Heynckes alleiniger Rekordhalter.

David Alaba schwärmt von Franck Ribery

Am Saisonende läuft der Vertrag von Franck Ribery aus. Noch ist unklar, ob er verlängert wird. David Alaba äußerte sich nun positiv über seinen Kumpel und lobte dessen Leistungen. "Franck ist noch immer Weltklasse", sagte Alaba der SportBild. "Er ist auf und neben dem Platz ein Anführer, Franck zeigt noch jetzt Woche für Woche, dass er Spiele entscheiden kann."

In 14 Bundesligaspielen kam Ribery in dieser Saison zum Einsatz. Dabei erzielte er zwei Tore, Assist gelang Ribery noch keiner.

Die Nachfolge-Kandidaten von Arjen Robben und Franck Ribery beim FC Bayern München © getty 1/12 Die Verträge von Franck Ribery und Arjen Robben laufen zum Ende der Saison aus. Wie geht es weiter mit dem Traumduo auf dem Flügel? In nicht allzu ferner Zukunft braucht der FC Bayern Nachfolger © getty 2/12 Mit Kingsley Coman haben die Bayern für eine Position schon einen vielversprechenden Mann im Kader. Aber es gibt weitere Kandidaten (in alphabetischer Reihenfolge) © getty 3/12 Leon Bailey (Bayer Leverkusen): Hat sich zum Ende der Hinrunde in den Fokus gespielt. Kann auf beiden Seiten spielen, bringt hohe Geschwindigkeit und Abschlussstärke mit. Vertrag bis 2022 © getty 4/12 Julian Brandt (Bayer Leverkusen): Sein Name hält sich schon länger im Dunstkreis des FC Bayern. Nicht ganz so dynamisch wie Bailey. Bekam in der Hinrunde von Bayerns Ex-Sportvorstand Sammer die Leviten gelesen. Vertrag bis 2019 © getty 5/12 Yannick Carrasco (Atletico Madrid): Gab Gerüchte, dass er den Verein am Ende der Saison verlassen dürfe. Der Klub dementierte. Zu teuer, um ihn aus dem Vertrag herauszukaufen (Ausstiegsklausel: 100 Mio. Euro). Vertrag bis 2022 © getty 6/12 Julian Draxler (Paris St.-Germain): War nach den Neymar-Transfer schon abgeschrieben, kam aber auf seine Einsätze. Bei PSG trotzdem nur in der zweiten Reihe. Könnte in München den nächsten Schritt machen. Vertrag bis 2021 © getty 7/12 Serge Gnabry (1899 Hoffenheim): Gehört dem FC Bayern schon. Das erste Halbjahr in Hoffenheim war von Verletzungen geprägt. Soll zurückkehren und sich dann beweisen. Kein klassischer Außenspieler. Vertrag bis 2018 © getty 8/12 Malcom (Girondins Bordeaux): Spielt beim Abstiegskandidaten groß auf und gehört zu den besten Scorern der Liga. International aber noch weitgehend unerfahren. Vertrag bis 2021 © getty 9/12 Thomas Lemar (AS Monaco): Wagte nach der sensationellen Saison nicht gleich den Absprung, holt das vermutlich im Sommer nach. Auch Arsenal und Liverpool sollen großes Interesse haben. Vertrag bis 2020 © getty 10/12 Sadio Mane (FC Liverpool): Vor seinem Wechsel nach Liverpool war Bayern schon mal interessiert. Mittlerweile wohl zu teuer. Unter 100 Millionen Euro dürfte nichts gehen. Vertrag bis 2021 © getty 11/12 Leroy Sane (Manchester City): Als Sane auf dem Markt war, hatten die Bayern Robben, Ribery, Coman sowie Costa und entschieden sich gegen ein Angebot. Pep und City werden ihn nicht ziehen lassen. Vertrag bis 2021 © getty 12/12 Florian Thauvin (Olympique Marseille): Noch ein Ligue-1-Spieler, in dieser Saison noch erfolgreicher als Malcom und auch vier Jahre älter. Auch Ribery kam 2007 aus Marseille ... Vertrag bis 2021

Matthias Sammer über seine Zeit beim FCB

Von 2012 bis 2016 arbeitete Matthias Sammer beim FC Bayern als Sport-Vorstand. Wie er nun in der SportBild erzählte, hatte Sammer zu Beginn Schwierigkeiten, sich zurecht zu finden: "Es ist nicht ganz einfach, seine Rolle in diesem Klub zu finden. Gerade, wenn man wie ich nicht zuvor als Spieler in diesem Verein aktiv war."

Mit dieser Aussage spielte er auf die dominanten Rollen der beiden Ex-Spieler und heutigen Vereinsbosse Präsident Uli Hoeneß und Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz-Rummenigge an. "Zwischen Führungspersonen wie Hoeneß und Rummenigge zu agieren ist schon eine Herausforderung", erklärte Sammer.

Matthias Sammer über den Abgang von Toni Kroos

Während seiner Zeit beim FC Bayern verkaufte der Klub Toni Kross für 24 Millionen Euro an Real Madrid. Im Nachhinein betrachtet sei das falsch gewesen, wie Sammer nun in der SportBild gestand: "Es war ein Fehler, Toni gehen zu lassen."

Seit seinem Wechsel zu Real im Sommer 2014 gewann Kroos zweimal die Champions League. 2016 siegten die Königlichen im Finale gegen Atletico Madrid, 2017 gegen Juventus Turin.

Toni Kroos' Leistungsdaten in den nationalen Meisterschaften