FC Bayern startet Vorbereitung: "Zeit sehr klug gestalten"

Ohne den noch immer verletzten Kapitän Manuel Neuer und den angeschlagenen Thiago, dafür aber mit Winterzugang Sandro Wagner ist der FC Bayern am Dienstag in sein fünftägiges Kurztrainingslager nach Katar aufgebrochen.

"Das war kein Urlaub, das war nur ein Wimpernschlag der Regeneration. Man konnte kurz durchatmen. Ich hoffe, dass wir alle den Akku wieder aufgetankt haben", sagte Trainer Jupp Heynckes vor dem Abflug nach Doha.

Bis Sonntag bereitet sich der deutsche Rekordmeister im Wüstenemirat auf den Rückrundenstart am 12. Januar gegen Bayer Leverkusen vor. "Das ist sehr kurz, deshalb muss man die Zeit sehr klug gestalten - von der Intensität und vom Umfang des Trainings her, dass wir da auch wieder anknüpfen, wo wir in der Hinrunde aufgehört haben", betonte Heynckes.

Ohne Neuer und Thiago - Sandro Wagner mit dabei

Neuer und Thiago absolvieren ihr Rehaprogramm in München. 25 Spieler nahmen so den rund sechsstündigen Flug auf - darunter auch Stürmer Wagner, der im Winter für rund 13 Millionen Euro von 1899 Hoffenheim nach München zurückgekehrt war.

"Er hat sich klasse entwickelt, ist Nationalspieler geworden. Ich denke, dass er uns helfen kann. Er kennt seine Rolle, dass vor ihm ein Weltklassespieler wie Robert Lewandwoski steht", sagte Heynckes über den einzigen Wintertransfer der Münchner.

Die Bayern reisen bereits zum achten Mal in Folge nach Katar, um sich auf dem Aspire-Gelände vorzubereiten. Am Samstag (15 Uhr MEZ) planen die Münchner ein Testspiel gegen Al-Ahli SC, einen Klub der Qatar Stars League.