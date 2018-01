Leon Goretzka ab 2018 beim FC Bayern München: Kampf der Granaten

NFL Sa 21.01. US-Kommentar gesucht? DAZN lässt dir die Wahl! Primeira Liga Setubal -

Sporting Ligue 1 Caen -

Marseille Championship Derby County -

Bristol City Primera División Getafe -

Bilbao Primeira Liga FC Porto -

Tondela Primera División Espanyol -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Chelsea Championship Aston Villa -

Barnsley Primera División Atletico Madrid -

Girona Ligue 1 Nantes -

Bordeaux Premier League Man City -

Newcastle Primera División Villarreal -

Levante Championship Sheffield Wed -

Cardiff Ligue 1 Amiens -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Toulouse Ligue 1 Rennes -

Angers Ligue 1 Straßburg -

Dijon Ligue 1 Troyes -

Lille Premier League Arsenal -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Las Palmas -

Valencia Premier League West Ham -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Burnley -

Man United (DELAYED) Premier League Stoke -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Leicester -

Watford (DELAYED) Premier League Everton -

West Bromwich (DELAYED) A-League Melbourne City -

Adelaide Utd Primera División Alaves -

Leganes Serie A Atalanta -

Neapel Eredivisie Ajax -

Feyenoord Ligue 1 Nizza -

St. Etienne Serie A Bologna -

Benevento Serie A Lazio -

Chievo Verona Serie A Hellas Verona -

Crotone Serie A Sampdoria -

Florenz Serie A Udinese -

SPAL Serie A Sassuolo -

FC Turin Primera División Real Madrid -

La Coruna Eredivisie Heracles -

PSV Ligue 1 Monaco -

Metz Premier League Southampton -

Tottenham First Division A Genk -

Anderlecht Serie A Cagliari -

AC Mailand Primera División Real Sociedad -

Celta Vigo Primera División Real Betis -

FC Barcelona Serie A Inter Mailand -

AS Rom Ligue 1 Lyon -

PSG Serie A Juventus -

CFC Genua Premier League Swansea -

Liverpool Primera División Eibar -

Malaga Coupe de France Nantes -

Auxerre League Cup Bristol City -

Man City Premiership Partick Thistle -

Celtic Coupe de France Epinal -

Marseille Copa del Rey FC Sevilla -

Atletico Madrid Coupe de France PSG -

Guingamp Serie A Lazio -

Udinese Copa del Rey Alaves -

Valencia Serie A Sampdoria -

AS Rom League Cup Arsenal -

Chelsea Coupe de France Monaco -

Lyon Copa del Rey Real Madrid -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Chennai First Division A Brügge – Oostende Coupe de France Straßburg -

Lille Copa del Rey FC Barcelona -

Espanyol A-League Melbourne Victory -

FC Sydney Ligue 1 Dijon -

Rennes Primera División Bilbao -

Eibar Primera División La Coruna -

Levante Championship Bristol City -

QPR Primera División Valencia -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Montpellier Serie A Sassuolo -

Atalanta Primera División Malaga -

Girona Ligue 1 Angers -

Amiens Ligue 1 Guingamp -

Nantes Ligue 1 Metz -

Nizza Ligue 1 St. Etienne -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Troyes Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Ligue 1 Lille -

Strassburg Serie A Turin – Benevento Serie A Neapel – Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux – Lyon First Division A Lüttich – Anderlecht Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Monaco Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Coppa Italia AC Mailand – Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Brom (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur

Leon Goretzka spielt ab der Saison 2018/19 beim FC Bayern München. Für die Münchner ist der Transfer ohne Risiko, für Goretzka der nächste Schritt auf dem Weg zum höchsten Level. Beide Seiten sollten aber auch ausreichend Geduld mitbringen.

Jupp Heynckes war voll des Lobes für den Neuzugang. "Er ist für mich ein großes Talent, weil er sehr viel mitbringt. Er hat einen sehr guten Charakter, er ist ein sehr laufstarker, aggressiver Mittelfeldspieler mit einem guten Torabschluss", sagte der 72-jährige Trainer des FC Bayern München auf der Pressekonferenz am Freitag.

Natürlich war auch an der Säbener Straße der im Sommer anstehende Transfer von Leon Goretzka vom FC Schalke 04 nach München Thema Nummer eins. Heynckes' Einschätzung war aber nicht auf den 22-jährigen deutschen Nationalspieler gemünzt, sondern auf Corentin Tolisso, einen 23-jährigen französischen Nationalspieler, der vor der Saison als teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon nach München gekommen war.

Gleichwohl treffen die von Heynckes genannten Eigenschaften auch alle auf Goretzka zu. Dass beide, Goretzka und Tolisso, der gleich Spielertyp sind, wäre zu viel gesagt, aber das herausragende Alleinstellungsmerkmal Goretzkas auf Schalke wird im Münchner Luxuskader schwinden.

FC Bayern hält Leon Goretzka in der Bundesliga

Es gibt nur wenige Mannschaften in Europa, deren Leistungsdichte so hoch ist wie in München. Mit seiner Entscheidung pro München hat Goretzka auch ja gesagt zum harten Konkurrenzkampf und zu weniger Spielzeit in der Bundesliga.

Es ist also aus mehrerlei Hinsicht skurril, wenn Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge in der offiziellen Pressemitteilung betont, "dass Leon Goretzka der Bundesliga erhalten bleibt". 16 von 18 Bundesligisten dürfte es ziemlich egal gewesen sein, ob Goretzka zukünftig auf Schalke, in München oder in Barcelona gespielt hätte.

FC Bayern Deutschland: Die "Neuzugänge made in Germany" beim Rekordmeister © twitter fc bayern 1/28 Mit Leon Goretzka wechselt der nächste deutsche Nationalspieler zum FC Bayern und setzt damit einen Trend fort. SPOX wirft einen Blick auf die "Neuerwerbungen made in Germany" in den letzten gut 10 Jahren © getty 2/28 Lukas Podolski - Transfer: 2006 für 10 Millionen vom 1. FC Köln - 71 Bundesliga-Spiele, 15 Tore - Abgang: 2009 zurück nach Köln © getty 3/28 Marcell Jansen - Transfer: 2007 für 14 Millionen von Borussia Mönchengladbach - 17 Spiele, 0 Tore - Abgang: 2008 zum Hamburger SV © getty 4/28 Miroslav Klose - Transfer: 2007 für 15 Millionen von Werder Bremen - 98 Spiele, 24 Tore - Abgang: 2011 zu Lazio © getty 5/28 Jan Schlaudraff - Transfer: 2007 für 1,2 Millionen von Alemannia Aachen - 8 Spiele, 0 Tore - Abgang: 2008 zu Hannover 96 © getty 6/28 Tim Borowski - Transfer: 2008 ablösefrei von Werder Bremen - 26 Spiele, 5 Tore - Abgang: 2009 zurück nach Bremen © getty 7/28 Hans-Jörg Butt - Transfer: 2008 ablösefrei von Benfica - 63 Spiele - Abgang: 2012 Karriereende © getty 8/28 Alexander Baumjohann - Transfer: 2009 ablösefrei von Borussia Mönchengladbach - 3 Spiele, 0 Tore - Abgang: 2010 zum FC Schalke 04 © getty 9/28 Mario Gomez - Transfer: 2009 für 30 Millionen vom VfB Stuttgart - 115 Spiele, 75 Tore - Abgang: 2013 zum AC Florenz © getty 10/28 Rouven Sattelmaier - Transfer: 2010 ablösefrei von Jahn Regensburg - 0 Spiele - Abgang: 2013 zum 1. FC Heidenheim © getty 11/28 Jerome Boateng - Transfer: 2011 für 13,5 Millionen von Manchester City © getty 12/28 Manuel Neuer - Transfer: 2011 für 30 Millionen vom FC Schalke 04 © getty 13/28 Nils Petersen - Transfer: 2011 für 2,8 Millionen von Energie Cottbus - 9 Spiele, 2 Tore - Abgang: 2012 zu Werder Bremen © getty 14/28 Lukas Raeder - Transfer: 2012 ablösefrei vom FC Schalke 04 - 2 Spiele - Abgang: 2014 zu Vitoria Setubal © getty 15/28 Tom Starke - Transfer: 2012 ablösefrei von 1899 Hoffenheim © getty 16/28 Mitchell Weiser - Transfer: 2012 für 800.000 vom 1. FC Köln - 16 Spiele, 1 Tor - Abgang: 2013 Leihe zum 1. FC Kaiserslautern, 2015 zu Hertha BSC © getty 17/28 Mario Götze - Transfer: 2013 für 37 Millionen von Borussia Dortmund - 73 Spiele, 22 Tore - Abgang: 2016 zurück nach Dortmund © getty 18/28 Jan Kirchhoff - Transfer: 2013 ablösefrei vom 1. FSV Mainz 05 - 7 Spiele, 0 Tore - Abgang: 2014 Leihe zum FC Schalke 04, 2016 zum AFC Sunderland © getty 19/28 Sinan Kurt - Transfer: 2014 für 3 Millionen von Borussia Mönchengladbach - 1 Spiel, 0 Tore - Abgang: 2016 zu Hertha BSC © getty 20/28 Sebastian Rode - Transfer: 2014 ablösefrei von Eintracht Frankfurt - 38 Spiele, 3 Tore - Abgang: 2016 zu Borussia Dortmund © getty 21/28 Joshua Kimmich - Transfer: 2015 für 8,5 Millionen vom VfB Stuttgart © getty 22/28 Sven Ulreich - Transfer: 2015 für 3,5 Millionen vom VfB Stuttgart © getty 23/28 Serdar Tasci - Transfer: 2016 für 2,5 Millionen Leihgebühr von Spartak Moskau - 3 Spiele, 0 Tore - Abgang: 2016 zurück nach Moskau (Leihende) © getty 24/28 Mats Hummels - Transfer: 2016 für 35 Millionen von Borussia Dortmund © getty 25/28 Sebastian Rudy - Transfer: 2017 ablösefrei von 1899 Hoffenheim © getty 26/28 Niklas Süle - Transfer: 2017 für kolportierte 20 Millionen von 1899 Hoffenheim © getty 27/28 Sandro Wagner kam im Januar 2018 für 13 Millionen Euro aus Hoffenheim. Vertrag bis 2020 © getty 28/28 Leon Goretzka kommt im Sommer 2018 ablösefrei von Schalke 04

Für Goretzka aber ist der Wechsel der nächste große Schritt in seiner Karriere. Nach seinem Transfer von Bochum zu Schalke wurde er in Königsblau zum Nationalspieler, jetzt will er sich in München auf internationalem Top-Niveau beweisen. In der Champions League wird er dazu die Möglichkeit bekommen.

Transfer von Leon Goretzka für den FC Bayern ohne Risiko

In welchem Umfang er das auf Anhieb tun kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Wie integriert er sich ins Team? Wie heißt der neue Trainer? Und welchen Fußball spielt der FC Bayern dann? Sowohl Spieler als auch Klub sollten also auf jeden Fall ausreichend Geduld mitbringen, bis sie sich aneinander gewöhnt haben.

Für den Klub ist der Transfer aufgrund der fehlenden Ablöse von überschaubarem Risiko, Handgeld und Gehalt sind kalkulierbar und bei einem Weiterverkauf würden die Bayern auch ordentlich kassieren, selbst wenn Goretzka den Sprung zum Stammspieler nicht schaffen sollte.

"Leon ist ein sehr junger Spieler, der Verjüngungsprozess des FC Bayern wird damit fortgesetzt. Neue, junge Leute, neue Impulse - das finde ich sehr positiv", sagte Heynckes. Er habe viel mit seinem Co-Trainer Peter Hermann gesprochen. "Leon hat einen sehr guten Charakter, ist ein intelligenter Junge und ist sehr leistungsorientiert."

Goretzkas Konkurrenten: Thiago, James und Müller

Goretzka hat in seiner jungen Karriere schon viele Vergleiche mit den Großen der deutschen Fußballgeschichte provoziert. Vor allem Michael Ballack und Lothar Matthäus werden immer wieder genannt. Seine größten Stärken sind seine Dynamik aus der Tiefe und der Zug zum Tor.

Diese kann er in den bevorzugten Bayern-Systemen 4-3-3 und 4-2-3-1 am besten auf der Acht oder der Zehn einbringen. Hier spielen nicht nur der von Heynckes so gelobte Tolisso oder der aktuell noch ausgeliehene Renato Sanches, sondern auch echte Granaten wie Uli Hoeneß wohl sagen würde: Goretzkas Hauptkonkurrenten heißen Thiago Alcantara, James Rodriguez und Thomas Müller.

Vermutlich nicht mehr dazugehören wird Arturo Vidal, der den Goretzka-Transfer auch als deutliches Signal verstehen kann, dass er den Verein ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags im Sommer verlassen kann.

"Er ist sehr aktiv, lauf-, spielfreudig, engagiert", sagte Heynckes kürzlich über den Chilenen. Er hoffe in der Rückrunde auf den "alten Vidal". Mit 30 Jahren steht er aber schon für die Vergangenheit. Tolisso und Goretzka sind die Zukunft.