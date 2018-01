FC Bayern: Aktuelle Gerüchte, Personal-Meldungen und News zum FCB

Super Bowl So 04.02. Deutsch oder Englisch? DAZN lässt dir die Wahl! Ligue 1 Dijon -

Kingsley Coman will noch viele Jahre für den FC Bayern spielen. Jupp Heynckes spricht vor dem Duell mit Julian Nagelsmann mit der Presse. Gegen die TSG Hoffenheim fehlen Javi Martinez und Mats Hummels. SPOX verschafft euch einen Überblick über die neuesten Entwicklungen des FC Bayern.

Unter Heynckes spielt Coman eine wichtige Rolle in der Mannschaft des Rekordmeisters. Dementsprechend will der Franzose noch länger bleiben - viele Optionen würden ohnehin nicht bleiben.

"Ich bin si­cher­lich fünf, sechs Jahre hier. Aber ich kann nicht sagen, dass ich in zehn Jah­ren - dann wäre ich 31 - noch da bin", sagt Coman im Gespräch mit der Bild. Der junge Franzose hat noch einen Vertrag bis 2023 und macht klar: "Sicher ist, dass ich so lange dableibe."

Ein Wechsel zu einem anderen Verein kommt für den französischen Nationalspieler aus einem Grund kaum in Frage: "Wenn ich Bay­ern ir­gend­wann mal ver­las­sen soll­te, dann müss­te ich zu einem noch grö­ße­ren Ver­ein gehen." Diesen größeren Klub gebe es jedoch aus seiner Sicht nicht. Entsprechend bliebe somit nur eine Option: "Mein Lie­lings­ver­ein war Paris. Da habe ich lange ge­spielt."

Die Leistungsdaten von Kingsley Coman nach Trainern

Trainer Einsätze Tore Assists Jupp Heynckes 15 3 6 Carlo Ancelotti 36 3 2 Pep Guardiola 35 6 12 Massimiliano Allegri 22 1 2

FC Bayern ohne Martinez gegen Hoffenheim

Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim (Sa., 15.30 Uhr im LIVETICKER) äußerte sich Jupp Heynckes zu der Personalsituation. Defensivspezialist Javi Martinez wird gegen die TSG ausfallen. "Javi Martinez wurde gegen Bremen wegen Magen-Darm-Problemen ausgewechselt und hat in der Woche nur bedingt trainiert. Er wird nicht im Kader sein", sagte Heynckes.

Javi Martinez: Verletzungshistorie

Saison Verletzung Verpasste Spiele für FCB 2016/17 Oberschenkelvereltzung 4 2015/16 Meniskusschaden 11 2015/16 Patellasehnenprobleme 5 2014/15 Kreuzbandriss 43 2013/14 Sprunggelenksverletzung 5 2013/14 Leistenoperation 22



Mats Hummels braucht noch eine Woche

Mats Hummels brauche ebenso noch eine Woche, um wieder fit zu sein. Über die Personalie Hummels sagte Heynckes: "Mats ist vernünftig genug, um einzusehen, dass nach seiner Verletzungspause zwei Trainingseinheiten zu wenig sind um morgen im Kader zu stehen."

Am Samstag kommt es auf den Trainerbänken zum Generationen-Duell. Über Julian Nagelsmann äußerte sich Heynckes auf der PK positiv: "Er hat der Mannschaft ein Gesicht gegeben. Er wechselt in einem Spiel auch gerne zwei oder gar dreimal das System. In Hoffenheim hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Sie spielen einen sehr guten Fußball."

Sven Ulreich macht Abschluss zum Sportmanager

FCB-Keeper Sven Ulreich kann sich ab heute offiziell ausgebildeter Sportmanager nennen. Der Torhüter hat sein Sportmanagement-Studium mit der Endnote 1,7 erfolgreich abgeschlossen. "Mir hat das Studium unheimlich viel gebracht und auch sehr viel Spaß gemacht", sagte Ulreich bei der Zertifikatsverleihung.