Ulreich: Zurück auf die Bank wird schwer

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

CSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Brom (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Indian Super League Pune -

Bengaluru FC Eredivisie Ajax -

Excelsior A-League Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast United Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Ligue 1 Nantes -

Angers Premier League West Bromwich -

Man United Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Serie A Atalanta -

Lazio

Sven Ulreich vom FC Bayern München ist glücklich mit seinen Einsätzen, die er in Abwesenheit von Manuel Neuer bekommt. Allerdings weiß der Torwart auch um seine eigene Rolle.

"Es ist schon eine schwierige Aufgabe, Manu zu vertreten, wenn er ausfällt. Das Anspruchsdenken ist enorm", sagt Ulreich im Gespräch mit dem kicker. Der 29-Jährige vertritt den verletzten Neuer derzeit als Nummer eins beim deutschen Rekordmeister.

Inzwischen hat sich Ulreich auf dieser Position eingespielt: "An solchen Aufgaben wächst man, aber ich will Manu gar nicht 1:1 ersetzen, denn das geht gar nicht. Er ist der beste Torhüter der Welt, doch mittlerweile wissen die Fans und Verantwortlichen, dass ich auch meine Qualitäten habe."

Ulreich "im Normalfall auf der Bank"

Diese Qualitäten reichen nicht aus, um Neuer gefährlich zu werden: "Als ich zu Bayern wechselte, wusste ich, dass ich im Normalfall auf der Bank sitzen werde. Wenn man nun wieder jedes Wochenende spielen darf, ist das sehr schön, und ich genieße das auch. Ich freue mich auf jedes einzelne Spiel."

Die Situation ist für Ulreich allerdings nicht einfach: "Wenn Manu wieder gesund ist im neuen Jahr, wird es sicher schwierig, sich wieder auf die Bank zu setzen. Ob das aber die Entscheidung für die Zukunft beeinflusst, kann ich momentan nicht sagen. Bisher gibt es keine definitive Richtung.

Große Fortschritte beim Torhüter

Zu Beginn der Neuer-Verletzung stand Ulreich oftmals in der Kritik. Inzwischen lässt er diese nicht mehr an sich heran: "Ich akzeptiere, dass mich manche Menschen auf eine gewisse Weise einstufen - mein Lebensglück hängt aber nicht mehr davon ab. Ich lasse das nicht mehr so nah ran, weil es auch nicht guttut."

Vor dem Spiel gegen Paris Saint-Germain (Di., 20.45 Uhr im LIVETICKER) stellt Ulreich fest: "Ich bin torwartspezifisch auf allen Ebenen vorangekommen. [...] Das tägliche Training, die Herausforderungen, die man in solch einem Verein wie Bayern zu bewältigen hat - da reift man und gewinnt an Souveränität."