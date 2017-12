Boateng warnt: So schießt Paris uns ab

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN Ligue 1 Live Lille -

Toulouse Ligue 1 Live Monaco -

Angers Ligue 1 Live Nizza -

Metz Ligue 1 Live Rennes -

Amiens Ligue 1 Live Troyes -

Guingamp Premier League Live Watford -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Live Feyenoord -

Vitesse Primera División Live Bilbao -

Real Madrid Serie A Live FC Turin -

Atalanta Copa Sudamericana Live Independiente -

Libertad Premier League Leicester -

Burnley (Delayed) Premier League Everton -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Stoke -

Swansea (Delayed) Premier League West Bromwich -

Crystal Palace (DELAYED) Primera División Leganes -

Villarreal Serie A Benevento -

AC Mailand Premiership Aberdeen -

Rangers Eredivisie PSV -

Sparta Premier League Bournemouth -

Southampton Super Liga Partizan -

Vojvodina Ligue 1 St. Etienne -

Nantes Serie A Bologna -

Cagliari Serie A Florenz -

Sassuolo Serie A Inter Mailand -

Chievo Verona Primera División Getafe -

Valencia Ligue 1 Caen -

Lyon Premier League Man City -

West Ham 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Primera División Eibar -

Espanyol First Division A Zulte-Waregem -

Gent Primera División Las Palmas -

Real Betis Serie A Sampdoria -

Lazio Ligue 1 Montpellier -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Arsenal Serie A Crotone -

Udinese Championship Birmingham -

Wolverhampton Primera División Girona -

Alaves Serie A Hellas Verona -

Genua FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland City Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

CSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Brom (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Indian Super League Pune -

Bengaluru FC Eredivisie Ajax -

Excelsior A-League Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast United Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante

Jerome Boateng hat die Defensivarbeit des FC Bayern München in der ersten Halbzeit des Bundesligaspiels gegen Hannover 96 scharf kritisiert und vor dem anstehenden Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain gewarnt.

Trotz des 3:1-Sieges hatte Boateng in der Mixed Zone der Allianz Arena reichlich Grund, die Leistung des Rekordmeisters zu kritisieren: "Die Chancenverwertung war nicht gut und die Tatsache, dass wir keine zweiten Bälle bekommen haben, nicht gut nach hinten gearbeitet haben und auch Hannover zu viele Räume gelassen haben, gerade in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine bessere Ordnung, haben viel besser gespielt und uns auch noch mehr Torchancen herausgearbeitet."

Nach dem Sieg und der zeitgleichen Niederlage von RB Leipzig haben die Münchner als Tabellenführer wieder sechs Punkte Vorsprung. Für Boateng ist die Liga deswegen allerdings noch nicht langweilig: "Es geht ganz schnell. Vor einigen Wochen waren wir noch fünf Punkte zurück."

Boateng warnt vor PSG: "...sonst schießen sie dich ab"

Unachtsamkeiten wie gegen Hannover dürfe sich der FC Bayern im abschließenden Champions-League-Gruppenspiel gegen Paris Saint-Germain nicht erlauben: "Das kannst du gegen Paris nicht machen, sonst schießen die dich ab", warnte Boateng.

Gegen PSG sollte das Team laut Boateng nicht zuvorderst das Ziel Gruppensieg ausgeben: "Wir sollen das Spiel zuhause gewinnen. Unser Ziel ist es nicht, von Anfang an auf vier Tore zu gehen. Wir wissen alle, dass dafür schon viel zusammenkommen muss. Aber wir wollen das Spiel gewinnen."

Seine persönliche Entwicklung sieht der 29-Jährige positiv: "Es war natürlich nicht einfach durch das Hin und Her und die Verletzungen. Jetzt fühle ich mich langsam wieder besser, spritziger und auch durch den Trainer, der ein sehr gutes Gefühl hat für Spieler, der gut mit den Spielern umgeht, und auch vor den Spielen oft mit mir geredet hat und auch erklärt hat, wenn ich mal draußen sitze, warum das so ist."